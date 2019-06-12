Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Отдых у воды: названы самые популярные места в Харьковской области

12 июня, 19:58

За безопасностью пляжей следят специалисты лабораторного центра

Харьковские специалисты регулярно проверяют пляжи области
Харьковские специалисты регулярно проверяют пляжи области. Фото: Facebook

Купальный сезон в Харьковском области уже в полном разгаре и многие харьковчане предпочитают проводить свободное время у водоемов. "Сегодня" выяснили, какие места в городе и области самые популярные и безопасные.

Как рассказали в государственном учреждении "Харьковский областной лабораторный центр Минздрава", в регионе – 32 безопасных пляжа.

"Мы проводим лабораторные исследования в порядке мониторинга пляжей, которые зарегистрированы в органах исполнительной власти. Таких в этом году на контроле 20, еще есть 12 водных зон массового отдыха. Отборы проводили в начале и конце мая. Вода везде соответствует нормативам по бактериологическому составу", — объяснила исполняющая обязанности заведующей отделом организации лабораторных исследований Центра Елена Тараканова.

Дважды в месяц воду будут исследовать повторно. Так, уже в начале июня повышение нормы заметили на детском пляже в Балаклее.

"Установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения", — сообщили в лабцентре.

На сайте лабцентра можно отыскать интерактивную карту пляжей, обновления которой специалисты советуют проверить перед походом на пляж. На этой карте есть информация о состоянии воды в реках Ляховка, Балаклейка, Уды, Северский Донец, Берестовая, Мерла, Оскол. Также можно выяснить, безопасно ли купаться в Печенежском, Лозовеньковском, Червоноскольском, Бритайском, Вяловском, Безлюдовском, Петренковском водохранилищах, а также можно ли нырять в воды Основянского озера, Журавлевского гидропарка и Алексеевского лугопарка.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Отдохнуть у воды можно на широкую ногу или весьма бюджетно. К примеру, на Безлюдовском водохранилище бесплатно можно попасть на пляж "Песочница", а вот на пляж "Агат" вход обойдется в 20 гривен, въезд на легковой машине – 50 гривен, на автобусе — 100 гривен. Катание на лодке или катамаране здесь обойдется в 50 грн/час, аренда беседок и домиков потянет на 200-1000 грн.

На "Белый пляж" детей до 14 лет пускают бесплатно, остальным придется заплатить 50 грн, во столько же обойдется прокат шезлонга.

Еще одно излюбленное место отдыха у харьковчан — Журавлевский гидропарк, однако в бесплатной зоне бывает сложно найти свободное место в час пик. За въезд на платный пляж "Акважур" берут 60 грн, пеший вход обойдется в 50 грн, льготный – в 35 грн, детям до 6 лет — бесплатно.

В стоимость входит пользование лежаками, водными горками, навесами, детскими и спортивными площадками, туалетом и душем. А вот получасовое катание на катере обойдется в 800 грн, аренда беседки с мангалом — от 700 грн.

"Вход у нас бесплатный. Также есть бассейны – 100 грн с человека. А еще мы предлагаем необычное развлечение "сон на пчелиных ульях" за 100 грн в час, оздоравливает, улучшает иммунитет", — рассказали "Сегодня" на городском пляже "Алексеевский лугопарк".

Напомним, ранее мы писали о том, как в Одессе уже готовят пляжи к курортному сезону. Спецкомиссия обследует побережье, а водолазы проверяют морское дно.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.


Также мы писали о "пляжном спецназе", который был создан мэрией Одессы для борьбы с невыполнением арендаторами требований городской власти, а также за состоянием побережья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег безопасность, проверка, пляж, купание, харьковская область

Вы сейчас просматриваете новость " Отдых у воды: названы самые популярные места в Харьковской области". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшие пляжи в Украине: появился новый рейтинг

Сегодня, 14:22

Программа Blue Flag отметила 16 украинских пляжей из четырех областей

Отдых на берегу моря: юрист дал советы о борьбе за место под солнцем на берегу моря

10 июня, 20:14

Арендаторы пляжей часто нарушают условия контракта с городскими властями

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

От чего спасет хурма

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

Названы 11 ранних симптомов рака

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Рынок электроэнергии с 1 июля. Что принял Кабмин 5 июня?

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

Запрещенная в Украине Королева обиделась на Пугачеву

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Топ 6 самых красивых дорог Европы

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

На что способно обычное дегтярное мыло
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь