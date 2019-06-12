Отдых у воды: названы самые популярные места в Харьковской области

За безопасностью пляжей следят специалисты лабораторного центра

Харьковские специалисты регулярно проверяют пляжи области. Фото: Facebook

Купальный сезон в Харьковском области уже в полном разгаре и многие харьковчане предпочитают проводить свободное время у водоемов. "Сегодня" выяснили, какие места в городе и области самые популярные и безопасные.

Как рассказали в государственном учреждении "Харьковский областной лабораторный центр Минздрава", в регионе – 32 безопасных пляжа.

"Мы проводим лабораторные исследования в порядке мониторинга пляжей, которые зарегистрированы в органах исполнительной власти. Таких в этом году на контроле 20, еще есть 12 водных зон массового отдыха. Отборы проводили в начале и конце мая. Вода везде соответствует нормативам по бактериологическому составу", — объяснила исполняющая обязанности заведующей отделом организации лабораторных исследований Центра Елена Тараканова.

Дважды в месяц воду будут исследовать повторно. Так, уже в начале июня повышение нормы заметили на детском пляже в Балаклее.

"Установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения", — сообщили в лабцентре.

На сайте лабцентра можно отыскать интерактивную карту пляжей, обновления которой специалисты советуют проверить перед походом на пляж. На этой карте есть информация о состоянии воды в реках Ляховка, Балаклейка, Уды, Северский Донец, Берестовая, Мерла, Оскол. Также можно выяснить, безопасно ли купаться в Печенежском, Лозовеньковском, Червоноскольском, Бритайском, Вяловском, Безлюдовском, Петренковском водохранилищах, а также можно ли нырять в воды Основянского озера, Журавлевского гидропарка и Алексеевского лугопарка.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Отдохнуть у воды можно на широкую ногу или весьма бюджетно. К примеру, на Безлюдовском водохранилище бесплатно можно попасть на пляж "Песочница", а вот на пляж "Агат" вход обойдется в 20 гривен, въезд на легковой машине – 50 гривен, на автобусе — 100 гривен. Катание на лодке или катамаране здесь обойдется в 50 грн/час, аренда беседок и домиков потянет на 200-1000 грн.

На "Белый пляж" детей до 14 лет пускают бесплатно, остальным придется заплатить 50 грн, во столько же обойдется прокат шезлонга.

Еще одно излюбленное место отдыха у харьковчан — Журавлевский гидропарк, однако в бесплатной зоне бывает сложно найти свободное место в час пик. За въезд на платный пляж "Акважур" берут 60 грн, пеший вход обойдется в 50 грн, льготный – в 35 грн, детям до 6 лет — бесплатно.

В стоимость входит пользование лежаками, водными горками, навесами, детскими и спортивными площадками, туалетом и душем. А вот получасовое катание на катере обойдется в 800 грн, аренда беседки с мангалом — от 700 грн.

"Вход у нас бесплатный. Также есть бассейны – 100 грн с человека. А еще мы предлагаем необычное развлечение "сон на пчелиных ульях" за 100 грн в час, оздоравливает, улучшает иммунитет", — рассказали "Сегодня" на городском пляже "Алексеевский лугопарк".

Напомним, ранее мы писали о том, как в Одессе уже готовят пляжи к курортному сезону. Спецкомиссия обследует побережье, а водолазы проверяют морское дно.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.

Также мы писали о "пляжном спецназе", который был создан мэрией Одессы для борьбы с невыполнением арендаторами требований городской власти, а также за состоянием побережья.

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