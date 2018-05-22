Отравление учеников в Харькове: появились подробности о том, что распылили в школе, и состоянии детей

Веществом, распыленным в харьковской школе №3 во вторник, 22 мая, в результате чего было госпитализировано 37 детей, был перцовый газ. Об этом сайту "Сегодня" сообщил источник в правоохранительных органах Харькова.

"В школе был распылен так называемый перцовый газ. Использовали обыкновенный баллончик со слезоточивым газом. Сам баллончик еще не нашли, но у правоохранителей есть информация, полученная от детей, ставших очевидцами, что был распылен газ из газового баллончика", – сообщил источник.

По словам источника, состояние детей не вызывает опасений.

"Из всех госпитализированных в результате распыления газа, 21 ребенок уже выписан. В том числе и тот мальчик, состояние которого ранее оценивалось, как тяжелое. По словам мамы ученика, а также по подтверждению врачей, у ребенка есть определенное заболевание. И скорее всего этот распыленный газ спровоцировал приступ. Ребенок потерял сознание, и врачи изначально оформили его, как в тяжелом состоянии. Но сейчас его состояние нормализовалось, и он выписан", – сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, по словам отца одной из госпитализированных школьниц Олега Головкова, по симптомам распыленное вещество не похоже на перцовый газ.

"От перцового газа – слезы и кашель. А здесь такого нет. Три ребенка, которые находились в эпицентре, потеряли сознание. Моя дочка была в стороне – у нее сильная слабость, она не может стоять на ногах и очень бледная. Я не исключаю, что это может быть газ паралитического действия", – сказал он.

В свою очередь и.о. главы МОЗ Ульяна Супрун сообщила, что в Харькове из-за отравления в школе неизвестным веществом госпитализированы 37 учеников, один из них находится в тяжелом состоянии.