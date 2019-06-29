Падение дерева в Харьковской области: умерла вторая пострадавшая

От полученных травм девушка скончалась в больнице

Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харькове в больнице скончалась 27-летняя девушка, которая пострадала из-за падения дерева накануне днем на территории базы отдыха. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.

"Девушка умерла сегодня в больнице", – рассказали правоохранители.

Напомним, 28 июня на территории базы отдыха в Старом Салтове в Харьковской области в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево. Одна из пострадавших, 48-летняя женщина, скончалась на месте. В больнице все еще находится 28-летний мужчина, который тоже получил многочисленные тяжелые повреждения.

Ранее мы писали, что в Харькове мужчину придавило насмерть деревом. Инцидент приключился в лесу, расположенном недалеко от дома №1-а на проспекте Академика Курчатова.

Кроме того, мы сообщали, что в Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели. Как выяснилось, дерево упало на проезжую часть дороги и раздавило 28-летнюю жительницу села Диброва.

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