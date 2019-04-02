В Харькове мужчину насмерть придавило упавшее дерево
От полученных травм харьковчанин скончался
В Харькове мужчину придавило насмерть деревом. Об этом NewsRoom стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Инцидент приключился в лесу, расположенном недалеко от дома №1-а на проспекте Академика Курчатова, вчера в 19:22. По данным силовиков, на мужчину 1959 года рождения упало дерево. От полученных травм харьковчанин скончался. О произошедшем правоохранители сообщили жене погибшего. В данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, в Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Напомним, 10 марта в Виннице из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка. Трагедия произошла на улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.
Стоит напомнить также, что недавно в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.
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