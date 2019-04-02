В Харькове мужчину насмерть придавило упавшее дерево

От полученных травм харьковчанин скончался

Фото: Pixabay

В Харькове мужчину насмерть придавило упавшее дерево //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/359/c82/5ca359c828fed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/359/c82/5ca359c828fed.jpg 2019-04-02T15:44:00+03:00 Харьков От полученных травм харьковчанин скончался

В Харькове мужчину придавило насмерть деревом. Об этом NewsRoom стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Инцидент приключился в лесу, расположенном недалеко от дома №1-а на проспекте Академика Курчатова, вчера в 19:22. По данным силовиков, на мужчину 1959 года рождения упало дерево. От полученных травм харьковчанин скончался. О произошедшем правоохранители сообщили жене погибшего. В данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, 10 марта в Виннице из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка. Трагедия произошла на улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.

Стоит напомнить также, что недавно в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове мужчину насмерть придавило упавшее дерево". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.