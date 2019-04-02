Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове мужчину насмерть придавило упавшее дерево

Сегодня, 15:44

От полученных травм харьковчанин скончался

Фото: Pixabay
В Харькове мужчину насмерть придавило упавшее дерево //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/359/c82/5ca359c828fed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/359/c82/5ca359c828fed.jpg Харьков От полученных травм харьковчанин скончался

В Харькове мужчину придавило насмерть деревом. Об этом NewsRoom стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Инцидент приключился в лесу, расположенном недалеко от дома №1-а на проспекте Академика Курчатова, вчера в 19:22. По данным силовиков, на мужчину 1959 года рождения упало дерево. От полученных травм харьковчанин скончался. О произошедшем правоохранители сообщили жене погибшего. В данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.


Напомним, 10 марта в Виннице из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка. Трагедия произошла на улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала. 

Стоит напомнить также, что недавно в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег дерево, несчастный случай, скончался, ветка

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове мужчину насмерть придавило упавшее дерево". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Николаеве на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево: пострадали дети

11 марта, 16:32

Во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек

Ураганный ветер сорвал крышу с дома в центре Киева и повалил много деревьев

11 марта, 14:50

Порывы достигают нескольких десятков метров в секунду, людей просят быть осторожными

В Винницкой области упавшее дерево раздавило женщину

11 марта, 14:26

Тело женщины из-под ветвей спасатели доставали с помощью спецоборудования

В Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус

6 марта, 12:56

Водитель сумел самостоятельно выбраться из автомобиля

Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери

Дарья Мельникова показала последствия вторых родов

Кирилл Сафонов попался на измене

Умерла заслуженная артистка Украины

Киевляне разочаровались в новостройках и скупают старое жилье

Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?

Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Первое фото сына Хантингтон-Уайтли и Стэтхэма: такой красавчик

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Сегодня, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Одесская «волчица» заплатит штраф за выходку на концерте Винника