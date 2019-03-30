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Служебный пес пограничников нашел партию психотропов на границе с Россией

Сегодня, 07:18

Контрабандисту-неудачнику грозит уголовная ответственность в виде от пяти до восьми лет лишения свободы

Фото: dpsu.gov.ua
Служебный пес пограничников нашел партию психотропов на границе с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/efc/2dc/5c9efc2dcb88f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/efc/2dc/5c9efc2dcb88f.jpg Харьков Контрабандисту-неудачнику грозит уголовная ответственность в виде от пяти до восьми лет лишения свободы

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предотвратили попадание в страну партии психотропных веществ из России.

Запрещенные препараты были изъяты у гражданина Украины 1981 года рождения после того, как при пересечении пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области на него сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотического вещества.

"Правоохранителями было принято решение о проведении углубленного досмотра вещей, по результатам которого общей осмотровой группой в составе пограничников и представителей фискальной службы в сумке среди личных вещей гражданина было обнаружено 90 таблеток препарата "Редуксин", психотропного действия", – сообщают в пресс-службе ГПСУ.

Изъятые препараты вместе с владельцем передали компетентным органам – теперь ему грозит от 5 до 8 лет за контрабанду психотропных веществ (ст.305 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в прошлом году в пункте пропуска "Краковец" был задержан гражданин Румынии, который пытался ввезти в Украину 7,8 кг наркотического вещества экстази.

Кроме того, как сообщалось, пересекающие границу пытаются вывезти запрещенные вещества и из Украины. Так, ранее харьковские таможенники задержали женщину, которая хотела перевезти через границу коноплю в нижнем белье.

А ранее в этом месяце в расположенном в Одесской области морском торговом порту "Южный" СБУ изъяла 257 кг кокаина ориентировочной стоимостью более 51 млн долл.

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Тег пограничники, наркотики, граница, харьковская область, психотропы, Гоптовка, гпсу, психотропные препараты

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Источник:

Интерфакс-Украина

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