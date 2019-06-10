Побоище на "Барабашово": полиция выяснила, кто толкал пострадавшего журналиста

А в ТЦ "Барабашово" даже знают, кто стрелял

Скриншот видеозаписи побоища.

С места нападения на харьковского оператора службы новостей "Вісті" Вадима Макарюка во время конфликта на рынке "Барабашово" правоохранители изъяли видеокамеры.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника ГУ НП в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Чиж, пишет Kharkiv today.

"Были изъяты видеокамеры с места события, мы видим, как и кто толкает Макарюка. Назначен ряд экспертиз, чтобы доказать вину лиц, нападавших на журналиста", – сообщил Чиж.

Состояние пострадавшего полицейский отказался комментировать в интересах следствия.

"Как только разрешат (врачи – прим.) проводить следственные действия с Макарюком, то они покажут ему фото и видеоматериалы", - заявил Чиж.

На данный момент начальник следственного управления сообщил, что им известно о более двух нападающих, которые совершали активные насильственные действия в отношении журналиста. Вместе с тем Чиж отметил, что пока никто не задержан.

"Установлено, что были причастны представители павильонов, "АВЭКА" и Нацкорпус", – добавил Чиж.

По предварительной оценке, со стороны "Нацкорпуса" и "АВЭКА" было по 50 представителей.

Между тем администрация ТЦ "Барабашово" заявила в Facebook, что журналиста избивали бойцы "Нацкорпуса", а один из них к тому же открыл стрельбу. Этот момент попал на видео:

Как сообщалось, пострадавший журналист находится в тяжелом состоянии. По факту нападения на Вадима Макарюка открыто три уголовных производства: препятствование журналистской деятельности, насилие в отношении журналиста и разбой. Максимальное наказание согласно санкциям статей – до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, конфликт на рынке "Барабашово" возник вечером 7 июня. По данным полиции, 50 человек зашли на территорию рынка, чтобы выяснить с предпринимателями спор имущественного характера. Затем начался конфликт.

Как сообщалось, под Николаевом произошла массовая драка с таксистами.

Такжемы сообщали о массовой драке со стрельбой в Днепре.

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