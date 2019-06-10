Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Побоище на "Барабашово": полиция выяснила, кто толкал пострадавшего журналиста

10 июня, 13:57

А в ТЦ "Барабашово" даже знают, кто стрелял

Скриншот видеозаписи побоища
Скриншот видеозаписи побоища.

С места нападения на харьковского оператора службы новостей "Вісті" Вадима Макарюка во время конфликта на рынке "Барабашово" правоохранители изъяли видеокамеры.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника ГУ НП в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Чиж, пишет Kharkiv today.

"Были изъяты видеокамеры с места события, мы видим, как и кто толкает Макарюка. Назначен ряд экспертиз, чтобы доказать вину лиц, нападавших на журналиста", – сообщил Чиж.

Состояние пострадавшего полицейский отказался комментировать в интересах следствия.

"Как только разрешат  (врачи – прим.) проводить следственные действия с Макарюком, то они покажут ему фото и видеоматериалы", - заявил Чиж.

На данный момент начальник следственного управления сообщил, что им известно о более двух нападающих, которые совершали активные насильственные действия в отношении журналиста. Вместе с тем Чиж отметил, что пока никто не задержан.

"Установлено, что были причастны представители павильонов, "АВЭКА" и Нацкорпус", – добавил Чиж.

По предварительной оценке, со стороны "Нацкорпуса" и "АВЭКА" было по 50 представителей.

Между тем администрация ТЦ "Барабашово" заявила в Facebook, что журналиста избивали бойцы "Нацкорпуса", а один из них к тому же открыл стрельбу. Этот момент попал на видео:

Как сообщалось, пострадавший журналист находится в тяжелом состоянии. По факту нападения на Вадима Макарюка открыто три уголовных производства: препятствование журналистской деятельности, насилие в отношении журналиста и разбой. Максимальное наказание согласно санкциям статей – до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, конфликт на рынке "Барабашово" возник вечером 7 июня. По данным полиции, 50 человек зашли на территорию рынка, чтобы выяснить с предпринимателями спор имущественного характера. Затем начался конфликт.

Как сообщалось, под Николаевом произошла массовая драка с таксистами.

Такжемы сообщали о массовой драке со стрельбой в Днепре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, журналист, нападение, барабашово, драка, Нацкорпус

Вы сейчас просматриваете новость " Побоище на "Барабашово": полиция выяснила, кто толкал пострадавшего журналиста". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовая драка в Харькове: в стычке на "Барабашово" пострадали восемь человек

8 июня, 16:25

Среди пострадавших оказался журналист местного телеканала

В Харькове в жутком ДТП пострадали 15 человек

4 июня, 10:40

Маршрутка и микроавтобус столкнулись на проспекте Тракторостроителей

Решение Зеленского по Донбассу: появилась первая реакция Кремля

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Ушел из жизни российский актер Александр Кузнецов

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Найден новый суперпродукт, который способен оздоровить организм

Харьковской компании запретили производство «Цитрамона»

После инаугурации Зеленского Супрун покинула Украину: причины

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Сегодня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Зеленского предупредили о приближении Третьего Майдана

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь