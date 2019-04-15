Под Харьковом горела церковь: появились впечатляющие фото и видео

Читатель "Сегодня" сообщил о пожаре в церкви, появились фото и видео

В Люботине вспыхнул храм. Фото очевидца Дениса Армана. Фото: Сегодня

Под Харьковом в церкви вспыхнул мощный пожар

В Харьковской области вспыхнул мощный пожар в храме города Люботин. Об этом журналистам "Сегодня" сообщил местный житель, врач Денис Арман.

"Сегодня вечером загорелась церковь в Люботинском районе Колония. Это рядом с железнодорожным вокзалом. Рядом плотная застройка ХХІ века – дома немецких колонистов. Церковь разгорелась мгновенно, так как в ходе капитального ремонта была покрыта мягкой кровлей", – рассказал он.

По словам очевидца, на место немедленно прибыли пожарные, однако вода у них быстро закончилась и машины поехали заправляться. Также Арман заявил, что через час прибыло подкрепление из Харькова, но к тому времени от церкви остался факел в каменном остове.

По его словам, пожарных машин в городе очень не хватает: "два пожарных расчета на весь 25 тысячный город областного значения – это мизер".



Фото: Денис Арман

Информацию о возгорании журналистам "Сегодня" подтвердили и в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. По данным спасателей, в 18:08 в дежурную часть поступило сообщение, что в городе Люботин горит Святониколаевский храм.

"Площадь пожара около 120 квадратных метров. Горели кровли деревянные элементы кровли. В 19:40 пожар был локализован. На месте работает правоохранительная группа по установлению причины возникновения пожара. Идет опрос местного населения, священников", – рассказал журналистам "Сегодня" помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин.

По его слова, храм был закрыт, когда прибыли огнеборцы, а в 15:30 была закончена вечерняя служба. Также он отметил, что за медицинской помощью к сотрудникам ГСЧС, полиции, скорой помощи никто не обращался.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в строительном вагончике произошел пожар, жертвами которого стали три человека.

Также мы писали, что с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.