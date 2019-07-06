В Черниговской области автомобиль с водителем слетел с моста в реку

За рулем авто находился житель областного центра, 1942 года рождения









В Черниговской области 5 июля водитель автомобиля ВАЗ съехал в реку с понтонного моста и погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области.

Согласно информации, в оперативно-координационный центр управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о том, что в пгт Седнев Черниговского района произошло дорожно-транспортное происшествие. При неизвестных обстоятельствах, которые выясняют правоохранительные органы, с понтонного моста в реку Снов упал автомобиль ВАЗ 2121. За рулем авто находился житель областного центра, 1942 года рождения.

Мужчина погиб на месте происшествия. Его тело из водоема извлекли прохожие.

Для проведения спасательных работ были привлечены отделения государственного пожарно-спасательного поста пгт Седнев, отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения, специалисты группы пиротехнических работ и подводного разминирования управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

Водолазы ГСЧС провели работы по закреплению буксировочного троса, после чего транспортное средство извлекли из водоема.

Ранее возле села Красник Верховинского района, что в 17 км от райцентра Верховина, в реку Черный Черемош упал грузовой автомобиль с людьми. Как оказалось, в транспортном средстве находилось всего 23 человека (22 гражданина Республики Беларусь и водитель – украинец).

Всего к спасательным работам привлекались 12 единиц техники и 51 человек личного состава.

Ранее в одном из сел Тлумацкого района на Прикарпатье 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по полевой дороге вдоль берега Днестра слетел в реку. В результате 45-летний пассажир, который находился на заднем сидении, погиб на месте. Водитель получил ушиб шейного отдела позвоночника и перелом левой ключицы.

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