Под Харьковом мужчина пытался сжечь собутыльника

Пострадавший попал в больницу с ожогами рук, ног и туловища

В селе Мохнач, Змиевского района Харьковской области 81-летний мужчина попытался сжечь своего 63-летнего соседа. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

По данным ведомства, соседи вместе распивали спиртные напитки, когда внезапно между ними возникла ссора, после чего один из них взял бутылку с бензином, облил знакомого и бросил горящую спичку. У мужчины загорелась одежда, которую он потушил самостоятельно.

"Пострадавший получил ожоги I и II степени, пострадали верхние и нижние конечности, спина и туловище. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы", – говорится в сообщении стражей порядка.

Злоумышленник был задержан. Данные о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "покушение на умышленное убийство". В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, в Харьковской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в беседку, где играли дети. В результате инцидента девочка с ожогами второй степени оказалась в больнице.

Также в Харькове произошел взрыв возле супермаркета, в результате чего пострадали 53-летняя женщина и ее маленький внук. Полицейские назвали версии – покушения или террористический акт.