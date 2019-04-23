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Под Харьковом подросток стал жертвой вора-рецидивиста

Сегодня, 12:25

20-летнему грабителю грозит до шести лет лишения свободы

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В городе Мерефа произошло дерзкое ограбление. 20-летний юноша отобрал у 15-летнего подростка рюкзак с телефоном и личными вещами, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

О происшествии копам сообщил друг потерпевшего. Парень рассказал, что на одной из улиц города юноша отобрал у его 15-летнего друга мобильный телефон и личные вещи, которые находились в рюкзаке. На данный момент грабителя задержали: им оказался 20-летний местный житель. Его ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он уже признался в содеянном и пояснил, что на его поступок повлиял алкоголь.

"Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет", – рассказали в полиции и отметили, что ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, не не так давно в Одессе правоохранители задержали мужчину, который посреди улицы ограбил девушку. 

Ранее мы писали, что в Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семьюПотерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

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Тег Харьков, ограбление, задержание, подросток, харьковская область, юноша

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