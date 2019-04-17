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Грабители в масках напали на магазин в Белгород-Днестровском – пострадали владельцы

Сегодня, 15:50

Жертв били и пытали электрошокером

Фото: Pixabay

В разбойном нападении на продуктовый магазин, совершенном в Белгород-Днестровском, пострадали владельцы магазина. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Происшествие произошло вечером 16 апреля. Трое мужчин в масках ворвались в помещение магазина, в котором на тот момент находились мужчина владелицы магазина с их взрослой дочерью.

Нападавшие, угрожая им пистолетом, связали своих жертв. После этого мужчину владелицы магазина били и пытали электрошокером. Грабителям удалось завладеть деньгами из кассы магазина на сумму около 4 тысяч гривен и продукты. После этого злоумышленники прошли к расположенному неподалеку магазину жилого дома, где напали на владелицу магазина. Угрожая женщине и ее 11-летней внучке грабители завладели деньгами в сумме 10 000 гривен. 

В результате нападения владелица магазина и его дочь получили легкие телесные повреждения, а муж владелицы был госпитализирован с многочисленными ушибами и сотрясением мозга. 

Полиция начала досудебное расследование ст. 187 УК Украины (разбой). 

Напомним, под Запорожьем бандиты под видом полиции совершили вооруженное нападение. Разбой совершили четверо мужчин, одетых в полицейскую форму, вооруженные пистолетами.

Ранее в Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского районасвязали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.


Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

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Тег ограбление, нападение, магазин, злоумышленники

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УНН

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