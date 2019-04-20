В Днепре мужчина с ножом напал на отделение почты, пострадали два человека

Злоумышленник забрал два ноутбука и выручку за день

Фото: Информатор (Днепр).

Неизвестный мужчина вечером 19 апреля напал на сотрудников отделения №53 "Новой почты" в Днепре, пострадали два человека. Об этом сообщает местное издание "Информатор".

По данным журналистов, преступник зашел в отделение и показал поддельные накладные на товары, а когда ему не выдали их, ударил одного сотрудника ножом.

"Парень получил ранение в области лица. Также пострадала девушка – второй сотрудник почты, у нее ушибы и ссадины. После этого злоумышленник забрал два ноутбука, выручку за день, товар на сумму около 30-40 тысяч гривен и скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.

Врачи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.

Фото: Информатор (Днепр)

Полиция опрашивает свидетелей и жильцов дома, в котором находится отделение почты.

"Предварительно, нападение совершил мужчина худощавого телосложения, приблизительный рост – 190 см. Преступник был одет в черные штаны и куртку, на лице у него была балаклава", – сказано в сообщении.

Напомним, в конце марта в одном из кафе Марганца Днепропетровской области мужчина открыл стрельбу из пистолета. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, в то же месяце в Днепре задержали мужчину, который 19 лет назад создал мошенническую схему и за три года незаконно заработал более 7 миллионов гривен.

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