Под Харьковом правозащитнику пригрозили убийством: появились фото и реакция соцсетей

Под двери мужчине принесли траурные венки и всадили топор в двери

Угрозы чугуевскому правозащитнику / Фото: Facebook

В Харьковской области, в ггроде Чугуеве, неизвестные пригрозили убийством правозащитнику Роману Лихачову. Об этом сам юрист мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Лихачова, утром на двери своей квартиры он обнаружил всаженный в деревянную накладку топор и траурный венок с надписью "Ромочка, не прекратишь заниматься х**ней, следующий у тебя в голове".

Кроме того, на улице возле офиса злоумышленники оставили гроб с деревянным крестом, на котором было фамилия и имя правозащитника и день его рождения, но без даты смерти.

"Предупреждения делали и погибшему активисту из Эсхара Николаю Бычко. Уверен, что полиция снова никого не найдет. Сколько еще должно быть смертей, чтобы остановить этот местный олигархат? Никто из нашей команды прекращать свою работу не собирается. Жду реакции от новой команды народных депутатов и Президента Украины", – написал Лихачов.

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Действия неизвестных юрист связывает с недавним расследованием "Сети антикоррупционных центров" о работе "наливаек" и торговле алкоголем без лицензии. По его мнению, деятельность этих заведений курирует местный депутат.

Лихачов обратился с заявлением в полицию, которая пообещала позднее предоставить свой комментарий.

Свою поддержку харьковскому правозащитнику и недопустимость подобных действий уже выразили многие пользователи в социальных сетях.

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Напомним, ранее в Киевской области произошла попытка рейдерского захвата – разыгрался настоящий боевик с криками, драками и вызовом полиции – в село Ольшанская Новоселица приехали мужчины крепкого телосложения с документами о смене главы сельскохозяйственного кооператива.

Напомним, в ноябре 2018 года был внесен в Верховную Раду антирейдерский закон. Министр юстиции Павел Петренко отмечал, что законопроект разработан совместными усилиями Министерства юстиции, народных депутатов, представителей бизнес-сообщества, офиса BRDO и бизнес-омбудсмена.

Впрочем, в декабре-2018 Верховная Рада не приняла этот антирейдерский закон во втором чтении. Документ был отправлен на доработку для повторного второго чтения.

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