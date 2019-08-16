Сессия Харьковского облсовета: депутаты делили бюджет и меняли кадры

Облсовет решил бюджетные и кадровые вопросы, а также программы развития

Харьковский облсовет провел очередную сессию, на которой депутаты решили ряд важных вопросов. Фото: пресс-служба Харьковского облсовета

Депутаты Харьковского областного совета провели очередную сессию, на которой более трех часов они обсуждали полсотни вопросов повестки дня. Избранники внесли изменения в бюджет и областные программы и принимали кадровые решения.

Избранники традиционно вносили изменения в областные программы. Так, Программа экономического и социального развития Харьковской области на 2019 год пополнилась 110 объектами различных сфер, на ремонт которых планируют потратить 119,7 млн грн.

В частности, средства выделили для завершения реконструкции канализационного коллектора в Лозовой и ремонт двух котельных установок в Купянске. В Уплатновской школе Близнюковского р-на к началу учебного года восстановят поврежденные погодой крышу и окна. А вот за счет субвенции из госбюджета депутаты решили купить специализированный автомобиль для облцентра поддержки инклюзивного образования и четыре школьных автобуса для инклюзивно-ресурсных центров региона.

Кроме того, 25,9 млн грн госсубвенции направили на выплату денежной компенсации на улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц, участников АТО, семей погибших участников боевых действий на территории других государств.

Депутаты решили потратить 250 тыс. грн на "преодоление гендерных стереотипов путем осуществления мероприятий по поддержке женщин и мужчин пожилого возраста, особенно тех, которым исполнилось 100 лет". Так в облсовете прокомментировали внесение изменений в Программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Также депутаты решили поощрять эффективных руководителей.

"Положение внедряет дифференцированный подход к определению размеров заработной платы руководителей коммунальных предприятий в зависимости от финансовых показателей хозяйственной деятельности предприятия и среднесписочной численности работающих", — сказал председатель облсовета Сергей Чернов.

Кроме того, депутаты отозвали с должности главы постоянной комиссии облсовета по вопросам промышленности, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и строительства Андрея Стронова.

Ранее мы писали, что очередная сессия Харьковского горсовета проходила под присмотром правоохранителей и под требования харьковчан выполнить решение суда о снижении тарифов на проезд в городском электротранспорте.

Также мы писали, о планах Харькова на год Свиньи: поднимут зарплаты и отремонтируют дороги. Депутаты согласились, что в 2019 году базовая сумма на нужды региона составит почти 13,5 млрд грн.

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