Под Харьковом произошло сразу несколько ДТП: есть погибшая и пострадавшие
55-летняя пешеход от полученных травм скончалась на месте
Аварии произошли сегодня около 9:00 возле поселка Рогань Харьковского района. Сначала водитель Kia Rio не справился с управлением, и автомобиль сбил женщину-пешехода, после чего столкнулся с Volkswagen Transporter. После столкновения минивэн развернуло на дороге. От полученных в результате наезда травм 54-летняя пешеход скончалась на месте.
В то же время в сторону Харькова двигался ВАЗ, водитель которого также не справился с управлением, и автомобиль развернуло на дороге и опрокинуло на крышу. Позже с управлением не справилась водитель Fiat, в результате чего легковушка съехала в кювет.
В результате аварий пострадали пять человек в возрасте от 30 до 50 лет. Они получили ушибы и ссадины, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
"Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Харьковом произошло сразу несколько ДТП: есть погибшая и пострадавшие". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Харькове пьяный водитель устроил два ДТП и сбежал: опубликованы фото и видео
В результате двух ДТП пострадал один человек, копы составили на водителя три админпротокола
Под Житомиром автомобиль насмерть сбил мужчину
От полученных травм 55-летний мужчина скончался в больнице