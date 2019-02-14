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Под Харьковом произошло сразу несколько ДТП: есть погибшая и пострадавшие

Сегодня, 14:56

55-летняя пешеход от полученных травм скончалась на месте

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
Под Харьковом произошло сразу несколько ДТП: есть погибшая и пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/55f/468/5c655f4688010.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/55f/468/5c655f4688010.jpg Харьков 55-летняя пешеход от полученных травм скончалась на месте

Под Харьковом на Ростовском шоссе произошло несколько аварий. Одно из ДТП унесло жизнь женщины-пешехода, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Аварии произошли сегодня около 9:00 возле поселка Рогань Харьковского района. Сначала водитель Kia Rio не справился с управлением, и автомобиль сбил женщину-пешехода, после чего столкнулся с Volkswagen Transporter. После столкновения минивэн развернуло на дороге. От полученных в результате наезда травм 54-летняя пешеход скончалась на месте.

В то же время в сторону Харькова двигался ВАЗ, водитель которого также не справился с управлением, и автомобиль развернуло на дороге и опрокинуло на крышу. Позже с управлением не справилась водитель Fiat, в результате чего легковушка съехала в кювет.

В результате аварий пострадали пять человек в возрасте от 30 до 50 лет. Они получили ушибы и ссадины, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

"Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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Тег ДТП, Харьков, харьковская область, автомобили, пострадавшие, погибший

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