Под Харьковом произошло тройное ДТП: есть пострадавшие
Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу
Под Харьковом произошло ДТП с участием трех автомобилей. Травмы в аварии получили четверо человек, сообщили в пресс-службе ГУНП области.
ДТП произошло вечером 8 февраля в поселке Безлюдовка. Как выяснилось, Chery, под управлением 61-летнего водителя, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo и Seat.
В результате аварии водитель пострадали четверо человек. Водитель Chery получил ушибы, 43-летняя водитель и 48-летняя пассажирка Daewoo – закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и ушибы, а 46-летнему пассажиру Daewoo диагностировали закрытый перелом костей носа. Пострадавших госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции", - рассказали в полиции и отметили, что причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три годав авариях погибли более 15 тысяч человек.
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