Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Под Харьковом произошло тройное ДТП: есть пострадавшие

Сегодня, 13:37

Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
Под Харьковом произошло тройное ДТП: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ebb/44a/5c5ebb44a7fc9.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ebb/44a/5c5ebb44a7fc9.jpeg Харьков Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу

Под Харьковом произошло ДТП с участием трех автомобилей. Травмы в аварии получили четверо человек, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

ДТП произошло вечером 8 февраля в поселке Безлюдовка. Как выяснилось, Chery, под управлением 61-летнего водителя, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo и Seat.

В результате аварии водитель пострадали четверо человек. Водитель Chery получил ушибы, 43-летняя водитель и 48-летняя пассажирка Daewoo – закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и ушибы, а 46-летнему пассажиру Daewoo диагностировали закрытый перелом костей носа. Пострадавших госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции", - рассказали в полиции и отметили, что причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три годав авариях погибли более 15 тысяч человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Харьков, харьковская область, столкновение, легковушки, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость " Под Харьковом произошло тройное ДТП: есть пострадавшие". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. В Запорожье у маршрутки на ходу отлетело колесо

Вчера, 16:00

В ходе инцидента обошлось без пострадавших

В Полтавской области легковушка насмерть сбила велосипедиста

Вчера, 15:57

От полученных травм 69-летний мужчина скончался в реанимации

Смертельное ДТП на Буковине: столкнулись две легковушки

Вчера, 14:58

В аварии погиб пассажир «ВАЗ», оба водителя попали в больницу

В Днепре грузовик с пивом устроил масштабное ДТП и перевернулся

Вчера, 13:45

Улицу, на которой произошла авария, залило хмельным напитком

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Какие пенсии, зарплаты и налоги обещают кандидаты в президенты

Сегодня, 07:51

За какое будущее стоит голосовать

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

Сегодня, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Украина богатеет за счет села и торговли 

Сегодня, 06:37

Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше 

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

7 февраля, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 