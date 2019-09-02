Под Харьковом прошел авиафестиваль: появилось видео

Вместе с украинскими летчиками в небе кружили их европейские коллеги

В поселке Коротычах под Харьковом на авиафестиваль с необычными самолетами пришли около 10 тысяч зрителей. Как это было – видели журналисты "Сегодня".

Фестиваль начался с того, что три военно-учебных самолета нарисовали в небе Герб Украины. Всего же авиашоу длилось более 10 часов. Один за другим взлетали как военные воздушные судна, так и самолеты малой авиации.

Даже на маленьком аппарате можно облететь всю Украину или Европу, уверяет летчик Игорь Ильюк. У него – компактный круизный самолет на двоих. Прозвал его – "Лего". Потому что собирал самостоятельно.

"Специально немножко увеличил расстояние для ног, я высокого роста, мне удобнее так сидеть. Сделал большой багажник – можно брать с собой 50 кг личных вещей", – рассказывает о своем самолете пилот Игорь Ильюк.

А вот аппарат киевлянина Юрия Яковлева может парить в небе может не больше 45-ти минут, потому что работает на электрических аккумуляторах. Свой самолет Юрий собрал еще студентом.

"Этот самолет – копия созданного Бертом Рутаном. Он очень необычный. Он фантастически смотрится в полете. Вот эти два крыла в полете на виражах смотрятся просто непередаваемо", – говорит летчик Юрий Яковлев.

Украшением фестиваля стала выставка самолетов. Здесь было более двух десятков летательных аппаратов. С каждым можно было сфотографироваться, а с разрешения владельца – и посидеть в кабине. Были здесь и самолеты для новичков, будущих пилотов – виртуальные. "Полетать" можно было на компьютерных симуляторах.

Отметим, что фестиваль самолетов в Коротычах – самый масштабный в Украине. Навыки пилотирования своих железных птиц участники хотели бы показать всей стране, поэтому уже хотят организовать авиатурне.

"Назовем это образно "бродячий цирк", в который могут отправится очень хорошие пилоты, на очень интересных самолетах, которые можно было бы показывать по всей Украине. Это все реально", – говорит начальник Харьковского аэроклуба имени Гризодубовой Сергей Филатов.

Напомним, не так давно в Черкасской области прошел семнадцатый мотофестиваль "Тарасовая Гора". В этом году тут собрались тысячи байкеров.

А в Каменец-Подольском прошел фестиваль воздушных шаров. Экипажи из разных городов Украины катали всех желающих на высоте более тысячи метров.

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