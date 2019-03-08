Под Харьковом трое парней устроили дерзкое ограбление

Молодым людям 17 и 18 лет грозит до восьми лет тюрьмы

Под Харьковом трое парней устроили дерзкое ограбление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/245/43d/5c824543d8ce8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/245/43d/5c824543d8ce8.jpg 2019-03-08T12:45:39+02:00 Харьков Молодым людям 17 и 18 лет грозит до восьми лет тюрьмы

В Харьковской области полицейские оперативно раскрыли дерзкое ограбление – в Изюме двое парней ворвались в частный дом, избили хозяина и его друга, а потом вынесли технику – сабвуфер и монитор от компьютера.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, нападение произошло 7 марта, около 16 часов. После инцидента двое мужчин, 45 и 50 лет, были доставлены в местную больницу с побоями.

В тот же день сотрудники уголовного розыска выяснили личности подозреваемых – ими оказались трое местных жителей, 17 и 18 лет.







Были открыты уголовные производства по статьям "нарушение неприкосновенности жилища", "хулиганство" и "грабеж". Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время фигуранты задержаны, решается вопрос объявления им подозрения в совершении преступлений.

Напомним, недавно в Днепре на прохожего набросились двое мужчин, избили его и ограбили. Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили местного жителя – у него отняли сумку, в которой было 100 тысяч долларов.

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