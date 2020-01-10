Попытка теракта в Харькове: диверсанту грозит пожизненный срок

СБУ в Харькове задержала предателя-диверсанта / Фото: СБУ

В Харькове диверсанту, подозреваемому в покушении на экс-командира добровольческого батальона, грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщили в прокуратуре области, следователи открыли уголовное производство по статьям "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием". Их санкции предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Напомним, что после завершения спецоперации Службы безопасности Украины по поимке диверсанта в Харькове, который собирался взорвать командира-разведчика, воевавшего на Донбассе, стало известно, как силовики решили обезвредить мину, которую террорист закладывал в жилом доме.

После изъятия взрывчатки и задержания злоумышленника устройство было передано специалистам-взрывотехникам, которые установили – мина является радиоуправляемой. Копы решили, что перевозить ее опасно и уничтожили ее во дворе дома.

Напомним, ранее в Харьковской области суд вынес приговор диверсанту, который пытался подорвать железнодорожный мост на дороге, соединяющей регион с зоной боевых действий. Оперативники СБУ выяснили, что агент "МГБ ЛНР" готовит взрыв, сумели предотвратить диверсию и задержать злоумышленника. Теперь ему предстоит 10 лет провести в местах лишения свободы.

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