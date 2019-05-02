Обвинения в адрес экспертов по делу Зайцевой и Дронова: стали известны выводы копов

В полиции Харькова ответили на обвинения адвоката по экспертизе скорости машины Зайцевой

В зале суда. Зайцева и Дронов в «аквариуме». Фото: Т. Ерохина.

В действиях экспертов, которые проводили исследования в деле о страшном ДТП в центре Харькова, полиция не обнаружила нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиция.

В ходе проверки следователей, которые выясняли, могли ли они во время судебных заседаний сообщить заведомо ложную информацию, никаких нарушений найдено не было.

Уголовное производство, открытое после заявления адвоката Геннадия Дронова, было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля нынешнего года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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