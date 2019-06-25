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Предъявлено подозрение харьковскому охраннику, застрелившему клиента супермаркета

25 июня, 12:14

Хулиган изрезал работника полиции охраны, но получил смертельную пулю

Фото: AFP

Следователи теруправления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении работнику взвода охраны публичной безопасности Управления полиции охраны в Харьковской области.

Как сообщает сайт ГБР, по данным следствия, 5 декабря 2018 года в ходе несения службы в супермаркете "Рост" полицейский использовал табельное оружие и смертельно ранил посетителя.

Пострадавший отказывался оплатить товар, поэтому его провели в подсобное помещение, чтобы вызвать наряд полиции. В ходе конфликта, возникшего в подсобном помещении, потерпевший нанес работнику полиции охраны несколько ударов ножом. После этого, на улице, куда выбежали оба участника конфликта, полицейский дважды выстрелил в сторону убегавшего. Один из выстрелов стал смертельным.

Работника полиции подозревают в умышленном убийстве при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 118 Уголовного кодекса Украины), а также в превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий с применением насилия (ч. 2. ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщалось, в Чернигове начальник охраны супермаркета зарезал покупателя.

Ранее во Львове возле ресторана "Старгород" был найден мертвым молодой человек. Как заявили друзья мужчины, его избили охранники заведения.

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Тег Харьков, убийство, супермаркет, охранник

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