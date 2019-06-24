"Экожизнь по-харьковски": в супермаркетах примут отработанные батарейки

Журналисты выяснили, почему не стоит покупать ртутные лампы

Харьковские супермаркеты будут принимать отработанные батарейки. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В рамках спецпроекта "Экожизнь по-харьковски" корреспонденты "Сегодня" разбирались в актуальных вопросах утилизации отходов и узнали, куда девать опасные отходы – батарейки, бытовую технику, ртутные градусники, люминесцентные лампы.

Как оказалось, в городе есть несколько организаций, которые принимают на утилизацию опасные отходы, но только от юридических лиц – предприятия занимаются сбором, перевозкой для дальнейшей утилизации, уничтожения или захоронения опасных отходов. В перечне есть отходы, содержащие ртуть, аккумуляторные батареи, резинотехнические изделия, различные фильтры, отходы фарм- и нефтепроизводства.

"Частное лицо не может никуда это сдать. Мы платим, к примеру, за утилизацию тех же ламп, поэтому работаем с организациями и заводами, которым можно выдать счет", — рассказали в компании "Экотек".

Журналисты попытались выяснить, что же делать обычному харьковчанину, если дома накопились батарейки, сломанная бытовая техника или ртутные градусники. Самые известные места, куда можно отнести отслужившие срок "пальчиковые" батарейки — супермаркеты, где часто можно отыскать специальные коробки для использованных батареек.

Однако, по словам активистов, не все компании могут гарантировать, что батарейки будут переработаны правильно, тем более, что на территории Украины нет предприятий, которые бы занимались переработкой этих источников питания (завод "Аргентум" во Львове объявил переработку батареек убыточной и закрылся). Экоактивисты советуют сотрудничать с энтузиастами всеукраинского проекта "Батарейки, сдавайтесь".

"Мы сотрудничаем со всеми регионами страны. Нашу целевую аудиторию можно разделить на две категории: обычные горожане, так называемый семейный сбор батареек, и юридические лица — офисы, компании, в которых мы устанавливаем наши боксы. Люди сдают бесплатно, а торговая сеть совместно с брендами батареек оплачивают переработку", — рассказали общественники.

Так, волонтеры собирают батарейки по всей стране, а затем отправляют их на переработку на заводы Польши и Германии. Как рассказала продавщица в одном из харьковских магазинов, пару раз в неделю покупатели бросают батарейки в специальный контейнер.

Сдать батарейки, а также лампы, неработающую технику можно и в передвижные пункты приема отходов. По словам активистки общественной организации "ЯСортую" Ольги Дядиченко, для транспортировки отходов нужна специальная техника и контейнеры, поэтому акции в Харькове проходят достаточно редко. Информацию о датах и местах предстоящих мероприятий, в рамках которых волонтеры принимают опасные отходы, следует искать в соцсетях или на сайтах экоорганизаций.

Организаторы проекта "EcoLanding — Экологический десант" говорят, что сбор ртутных градусников от населения в Харькове также не организован. Некоторые горожане заявили журналистам, что градусники на утилизацию можно отдать в харьковское управление ГСЧС, однако оказалось, что это не соответствует действительности.

"Есть специализированные организации, которые занимаются утилизацией. Мы занимаемся демеркуризацией, когда ее обнаруживают жители. Сотрудники нашей службы собирают ртуть, очищают помещение, делают замеры, а потом эту ртуть передают организациям, которые имеют лицензию и транспортируют вещество на перерабатывающие предприятия", — объяснил "Сегодня" помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин.

А вот организованного сбора люминесцентных ламп, в отличие от Киева, в Харькове нет. Два года назад общественная организация "Добрая воля" устроила акцию "Нам не до лампочки", и собрала несколько сотен люминесцентных ламп. Информации о ближайшем подобном сборе пока нет.

ТЕХНИКА И КИНЕСКОПЫ.

Немало предложений о покупке отслужившей свой срок бытовой техники можно отыскать на досках объявлений в интернете, однако пойдет ли она на переработку — неизвестно. Харьковчане могут нести старую технику в "Институт экологической безопасности" на ул. Грековской, 25. Здесь утилизируют компьютерную и электронную технику, электроинструменты, агрегаты машин и оборудования, спецтехники.

"Мы принимаем технику у физических лиц бесплатно, тогда как у юридических лиц берем оплату за утилизацию. Считаем это своей социальной нагрузкой. У населения принимаем, где придется, иногда бывает люди просят выехать и забрать, если нет возможности самим привезти. Мы перерабатываем и утилизируем отходы на нескольких производственных площадках в Харькове и Днепре", — рассказали нам о своей работе в организации.

В специальной утилизации нуждаются и кинескопы старых телевизоров, поскольку в их состав входят различные ядовитые химические вещества, которые при попадании в почву или воду наносят вред окружающей среде и здоровью людей. В Харькове кинескопы можно передать на утилизацию предприятию "ФЛП Андрущенко", которое расположено в проулке Вишневом, 3.

"Мы сами – переработчики всевозможных стеклянных изделий. Опасные отходы, которые мы принимаем, это кинескопы, их мы бесплатно забираем и у обычных горожан", — объяснил Александр Андрущенко.

Напомним, ранее в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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