При задержании в Харькове погиб участник АТО: СБУ подтвердила информацию

При задержании двух организаторов группировки один из злоумышленников пригрозил применить боевую гранату

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о гибели одного из подозреваемых во время проведения спецоперации по разоблачению организованной группировки, которая терроризировала бизнесменов в Харькове.

Как заявили в спецслужбе, при задержании двух организаторов группировки один из злоумышленников пригрозил применить боевую гранату.

"Против нападавшего было с соблюдением требований законодательства применено табельное огнестрельное оружие. От полученного огнестрельного ранения он скончался в больнице", – говорится в сообщении.

В СБУ также подтвердили, что погибший оказался бывшим участником АТО.

По данным следствия, преступная группировка, прикрываясь Харьковской городской ассоциацией ветеранов АТО, занималась вымогательством денег у застройщиков. Установлено, что преступники осуществляли физическое давление, уничтожали и повреждали имущество, блокировали монтажные работы при строительстве объектов коммерческой недвижимости. За прекращение своих действий они от имени общественной ветеранской организации требовали деньги якобы на благотворительность.

Оперативники задокументировали, что с одного из застройщиков злоумышленники требовали 30 тысяч долларов. Стрельба произошла во время передачи последней части в размере 20 тысяч долларов.

Напомним, в Харькове копы предотвратили убийство женщины-предпринимателя.

Ранее, 4 сентября, в Киеве на территории рынка на Печерске произошла стрельба во время конфликта между охраной и двумя неизвестными, в результате один охранник получил ранения.