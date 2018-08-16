Реконструкция Харькова: как идут работы

Харьков готовится отметить 364-летие со дня основания. И традиционно к 23 августа в городе перерезают красные ленточки, открывая новые объекты и достопримечательности. В этом году в списке праздничных реконструкций — сад Шевченко и часть сквера на площади Свободы. "Сегодня" выяснила, как идут работы и будут ли готовы "подарки" в срок.

САД ШЕВЧЕНКО. Результаты одной из самых масштабных реконструкций последних лет харьковчане смогут лицезреть уже 23 августа. Несмотря на то, что на территории центрального городского сада еще кипит работа, а часть парка до сих пор скрыта за зеленым забором, рабочие уверяют, что успеют, ведь трудятся круглосуточно в несколько смен. А на вопрос, что за забором, отвечают: "Такие же новые дорожки, бордюры, газоны, как и в открытой части сада".

На месте старого оврага заканчивают обустраивать озеро. Рабочие уже отлили из бетона чашу будущего водоема. "Само озеро будет в три яруса, через него будет проходить мост", — сообщал ранее первый заммэра Игорь Терехов. Активно продвигается ремонт территорий, прилегающих к ул. Сумской.

Напомним, что теперь заехать в сад Шевченко можно будет и с ул. Клочковской. За зданием оперного театра идет строительство дороги, которая соединит ул. Клочковскую с ул. Рымарской. Как сообщают в пресс-центре горсовета, ежедневно в реконструкции ул. Клочковской задействуют около 30 единиц спецтехники и несколько десятков рабочих. Ремонтные работы на этом участке тоже планируют завершить ко Дню города.

ПЛОЩАДЬ. Через неделю горожане смогут увидеть и часть обновленного сквера на площади Свободы. После баталий вокруг колонны, которую хотели возвести на месте памятника Ленину, ей планируют вернуть исторический вид. Полную реконструкцию сквера, который расположен между двумя корпусами Харьковского национального университета им. В. Каразина, завершат уже в следующем году: в мэрии обещают не трогать деревья и засеять газоны травой, на которой можно будет отдыхать. А вот участок, который был долгое время обнесен забором после сноса памятника Ленину, откроют ко Дню города.

Как сообщил Игорь Терехов, это место станет продолжением главной городской площади: там убрали лишний грунт, переложили теплотрассу, укладывают брусчатку. "Сегодня" убедилась, что работа идет полным ходом и "подарок" город получит вовремя. Один из работников Руслан Якимов заверил нас, что открытие состоится аккурат 23 августа: "Думаю, все успеем. Задачи еще есть, но рук хватает, работа кипит".

ВЕЛОДОМ ОТКРОЮТ В СЕНТЯБРЕ

Ранее в мэрии обещали открыть ко Дню города и Велодом на Белгородском шоссе, 7-а, недалеко от памятника Велосипедисту в Лесопарке. Однако сейчас сроки немного изменились.

Велодом. Новый спортивный центр заработает в начале сентября. Фото: Т. Ерохина

Спортивный комплекс, где будут заниматься легкоатлеты, любители велосипедного и лыжного спорта, начнет принимать спортсменов ближе ко Дню физкультуры, который отмечают 8 сентября.

"Сейчас идет благоустройство территории, докладывают плитку во дворе. Ждем поступления инвентаря. По большому счету, готовы к открытию, остались мелкие штрихи", — рассказал нам замдиректора департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета Константин Курашов.

В комплексе будет находиться ДЮСШ по велоспорту, зоны отдыха для велосипедистов, станции техобслуживания байков. Также планируют открыть летом прокат байков, а зимой — лыжного снаряжения. Сейчас, по нашим наблюдениям, у здания будущего спорткомплекса, выполненного в серо-белых тонах, рабочие заканчивают приводить в порядок территорию.

Напомним, в Харьковской области реконструируют Шаровский замок.

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Ранее мы писали, что в Харьковской области осовременят Шаровский замок. Возле усадьбы планируют создать современный музей, парк скульптуры и художественные мастерские, улучшить инфраструктуру. К реализации планов хотят приступить уже в апреле и запустить проект "Культурный хакатон".

Напомним, в Харькове в самом разгаре масштабная реконструкция сада Шевченко. Чиновники уверяют, что сейчас идет вторая очередь ремонтных работ, после которой зона отдыха изменится до неузнаваемости. Пока же харьковчанам приходится прятаться в зной на небольшом зеленом островке возле памятника Шевченко, который отреставрировали ранее.

А в Кривом Роге на финишную прямую вышла реконструкция ДК "Карачуны", которая стартовала осенью 2017-го. Строители утеплили и покрасили фасад, заменили старые окна энергосберегающими. Внутри помещения обновили кабинеты, отремонтировали сцену и зрительный зал. Поставили новую мебель и аппаратуру для занятий.