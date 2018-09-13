Рейдерская атака под Харьковом: Ширяеву объявили о подозрении

Сегодня, 17:36

В столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человек

Фото: Facebook Вячеслава Аброськина
Фото: Facebook Вячеслава Аброськина

Бывшему командиру роты "Схидный корпус" Олегу Ширяеву в связи с конфликтом в селе Занки Харьковской области объявили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе о ГУНП в Харьковской области.

"Олегу Ширяеву объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ( хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия – ред. )Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении. 

Напомним,  экс-бойца батальона "Азов" Олега Ширяева задержали 12 сентября. Его  обоснованно подозревают в участии в организации рейдерского нападения в селе Занки Харьковской области. 

Ранее мы писали о том, что после попытки рейдерской атаки на предприятие в Харьковской области были задержаны 55 человек и 22 из них было сообщено о подозрении.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что нарушителей закона от наказания не спасут никакие заслуги.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столкновениях между участниками рейдерского нападения с местными жителями и активистами были ранены пять человек, в том числе полицейский.
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Источник:

Интерфакс

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