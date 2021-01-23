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Руководительницу сгоревшего дома престарелых в Харькове арестовали (фото)

23 января, 15:22

Ольга Литвин Ольга Литвин

В двухэтажном заведении не было ни одного огнетушителя

На время следствия Ольга Кравченко, одна из подозреваемых по делу о пожаре в пансионате "Золотое время", будет находиться под стражей.

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Об этом сообщает suspilne.media.

По ходатайству прокуратуры ее взяли под стражу на два месяца. Это решение приняла следственный судья Киевского райсуда Светлана Колесник.

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Подозрение, выдвинутое Ольге Кравченко, признано обоснованным.

Суд оставил без удовлетворения просьбу защиты отпустить Кравченко под домашний арест с учетом ее состояния здоровья. Подозреваемой недавно сделали операцию на колене.

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По данным следствия, Ольга и Вячеслав Кравченко фактически руководили заведением, где в результате пожара 21 января погибли 15 человек. Прокуратура указывает на то, что супруги не позаботилось о пожарной безопасности дома. В двухэтажном помещении с 30-ю пожилыми людьми не было ни одного огнетушителя.

Напомним, подозреваемого арендатора сгоревшего дома престарелых в Харькове Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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Нелегальный пансионат, который сгорел в Харькове, никто не проверял. По словам местных, работало заведение не один год. Жильцами сначала были наркозависимые.

Видео: Сегодня

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Харьков суд арест дом престарелых пожар руководители
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