Самолет из Китая приземлился в Борисполе на дозаправку: куда он полетит дальше

По данным экипажа и медиков, на борту самолета все здоровы и могут продолжать полет

Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков", – рассказали в ведомстве.

Также в МВД отметили, что согласно данным экипажа и сопровождающего медперсонала, на борту самолета все здоровы и могут продолжать полет.

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Как сообщал сайт "Сегодня", сегодня утром, 20 февраля, в 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь. До этого он долго кружил над Харьковом, но так и не смог приземлится из-за плохих погодных условий.

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Тем временем в райцентре Новые Санжары Полтавской области начались столкновения местных жителей с силовиками, поскольку стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев якобы везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города. К городу стянуты внушительные силы Нацгвардии при поддержке бронетехники.

В то же время сегодня в аэропорту Харькова на выезде к взлетной полосе подогнали три "скорых", их экипажи в защитных костюмах. Также прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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