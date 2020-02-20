Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прибыл в "Борисполь": онлайн

На борту авиалайнера находятся более семи десятков украинцев и иностранцев

Самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который 19 февраля забрал украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань, прибыл в международный аэропорт "Борисполь" под Киевом и привез на Родину 45 наших соотечественников. Кроме того, на борту воздушного судна также находятся 28 иностранцев — граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран – вывезенных из китайской провинции Хубэй.

Сайт "Сегодня" вел прямую трансляцию из главных воздушных ворот Украины:

Напомним, что на борт самолета пустили не всех: как рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина", в Ухане на этапе осмотра китайскими медиками не были допущены на борт четыре человека: трое украинцев и одна иностранка. В итоге в Украину улетели 73 человека.

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Те, кого не взяли на борт, находятся под наблюдением китайских врачей, на постоянной связи с консульской службой.

В составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе.

Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00, 23:00.

Больше о ситуации в Китае и мире смотрите на сайте "Сегодня": "Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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