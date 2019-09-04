"Санаторные" условия для Зайцевой: появились фото колонии, куда направили виновницу страшного ДТП

Осужденные отбывают сроки в комфортных условиях и могут выезжать за пределы колонии

Стало известно, в каких условиях будет отбывать срок Елена Зайцева – виновница страшного ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек, а еще пятеро получили серьезные травмы.

Как рассказали "Сегодня" в Юго-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, в Покровском исправительном центре №79, где отбывает срок Зайцева, существует возможность покинуть центр по разрешению администрации не чаще одного раза в месяц.

Также главный специалист Управления по связям со средствами массовой информации и общественностью Анна Трушова добавила, что на территории центра созданы комфортные условия, а осужденные могут покидать его пределы.

"Осужденным, отбывающим наказание в исправительных центрах, разрешены кратковременные выезды за пределы исправительного центра по специальному разрешению администрации. Это могут быть кратковременные выезды на срок до семи дней без учета времени на дорогу из-за каких-то жизненных обстоятельств", – заявили в управлении.

К причинам, по которым осужденные могут покинуть пределы учреждения, относятся смерть родственников, лечение или сдача экзаменов в учебном заведении. Также заключенные могут, в качестве поощрения за добросовестное поведение и отношение к труду, " выехать к близким родственникам за пределы исправительного центра на праздничные, нерабочие, выходные дни, но не более одного раза в месяц".

Между тем, на сайте Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний отмечается, что исправительный центр относится к учреждениям "открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы" с минимальным уровнем безопасности, облегченными условиями содержания для впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, или за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

Судя по фотографиям, выложенным на сайте учреждения, условия в исправительном центре лучше, чем во многих студенческих общежитиях: в обеденном зале для осужденных создан искусственный водопад и декоративный уголок в украинском стиле.

У осужденных есть возможность заниматься в спортивной секции и мастерской, а дважды в неделю "жители" центра выезжают в поликлинику, или же посещают специалистов в другое время – по необходимости.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram