СБУ перекрыла поставки иномарок боевикам "ЛНР": появились фото и видео
В Харьковской области пресекли поставки машин для так называемой "народной милиции"
Сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для так называемой "народной милиции ЛНР".
Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленники наладили транзит иномарок, зарегистрированных в странах ЕС в оккупированные районы Луганской области.
Автомобили с территории Харьковской области переправляли в Россию, а оттуда их забирали представители так называемой "ЛНР".
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Двое членов группировки были задержаны в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" во время попытки перегнать очередной внедорожник для боевиков.
Открыто уголовное производство, решается вопрос об объявлении подозрения задержанным и избрания им меры пресечения.
Также продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Напомним, ранее в Одессе сотрудники СБУ разоблачили мобильного оператора, который работал на российские спецслужбы.
Также мы писали о выдворении российской пропагандистки, которую СБУ уличила в создании антиукраинских сюжетов.
А перед этим СБУ совместно с прокуратурой Крыма заблокировали деятельность группы лиц, которые организовывали провокации по заказу страны-агрессора.
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