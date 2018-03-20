СБУ перекрыла поставки иномарок боевикам "ЛНР": появились фото и видео

Сегодня, 13:49

В Харьковской области пресекли поставки машин для так называемой "народной милиции"

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для так называемой "народной милиции ЛНР".

Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленники наладили транзит иномарок, зарегистрированных в странах ЕС в оккупированные районы Луганской области.

Автомобили с территории Харьковской области переправляли в Россию, а оттуда их забирали представители так называемой "ЛНР".


Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Двое членов группировки были задержаны в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" во время попытки перегнать очередной внедорожник для боевиков.

Открыто уголовное производство, решается вопрос об объявлении подозрения задержанным и избрания им меры пресечения.

Также продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее в Одессе сотрудники СБУ разоблачили мобильного оператора, который работал на российские спецслужбы.

Также мы писали о выдворении российской пропагандистки, которую СБУ уличила в создании антиукраинских сюжетов.

А перед этим СБУ совместно с прокуратурой Крыма заблокировали деятельность группы лиц, которые организовывали провокации по заказу страны-агрессора.
сбу, харьковская область, ЛНР, Гоптовка
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Источник:

"Сегодня"

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