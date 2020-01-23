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Смертельное ДТП в Харькове: появились скандальные подробности

23 января, 18:42

По данным журналистов, за рулем иномарки находился гражданин США

/ Фото: Kharkiv Today

После смертельной аварии в Харькове, в которой погиб ребенок, журналисты выяснили скандальные подробности – за рулем мог находиться гражданин США, а с ним в салоне были еще несколько человек.

Кроме того, по данным Kharkiv today, у погибшего подростка при себе не было документов. На вид парню 13-16 лет.

"Нам удалось выяснить, что водитель иномарки с иностранными номерами – гражданин Америки. В момент ДТП он был в автомобиле не один. Иностранец ехал в сторону Барабашова со Студенческой, сбил пешехода рядом с переходом, затем развернулся и припарковался на въезде в "Радмир", – говорится в сообщении.

В результате сильного удара у автомобиля было разбито лобовое стекло и отлетело боковое зеркало заднего вида, а погибшего от удара выбросило на тротуар.

Также журналисты узнали, что, в салоне машины, кроме водителя, были еще несколько пассажиров – девушка, парень и маленький ребенок.

"Около 17.00 на место трагедии приехали родные погибшего, продолжается оформление ДТП. Следователь решает вопрос об открытии уголовного производства. Сейчас устанавливают обстоятельства аварии и личность аварии", - отметили репортеры.

Напомним, ранее в Киеве водитель троллейбуса придавил пожилую женщину дверью и проволок по земле. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.

Также мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП Харьков ребенок смертельное ДТП

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