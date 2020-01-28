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Смертельное ДТП в Харькове: появилось видео

28 января, 11:29

Американец за рулем Infinity сбил молодого парня

В сети появилось видео момента смертельной аварии в Харькове, когда американец за рулем Infiniti насмерть сбил молодого человека, переходившего дорогу по "зебре".

Ролик был снят на видеорегистратор проезжающего автомобиля и выложен на харьковском Telegram-канале H_Saltovka.

На видео можно увидеть, что автомобиль Infiniti на скорости проезжает на желтый сигнал светофора и на пешеходном переходе сбивает парня. От удара молодой человек переворачивается в воздухе и отлетает на тротуар.

В результате этого ДТП молодой человек получил тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб ног и умер еще до приезда кареты скорой помощи.

Напомним, ранее в Киеве водитель троллейбуса придавил пожилую женщину дверью и проволок по земле. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП Харьков смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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