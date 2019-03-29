Смертельное ДТП в Харьковской области: легковушка врезалась в отбойник

Водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения

Фото: УНН

Смертельное ДТП в Харьковской области: легковушка врезалась в отбойник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg 2019-03-29T16:01:00+02:00 Харьков Водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения

В Харьковской области легковой автомобиль, под управлением пьяного водителя, врезался в отбойник. !8-летний пассажир погиб, сообщили в пресс-службе полиции области.

Смертельное ДТП произошло 28 марта около 23:50 на трассе "Александровка – Ивашки" вблизи поселка Александровка. Как выяснилось, 20-летний водитель "ВАЗ" был пьян и не справился с управлением, в результате чего легковушка врезалась в отбойник. После столкновения авто перевернулось. В аварии погиб 18-летний пассажир.

"Следователем проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что водителю легковушки грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

На данный момент решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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