Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе водитель BMW вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком

Сегодня, 14:51

Женщина доставлена в больницу, малыш не пострадал

Фото: пресс-служба патрульной полиции
Фото: пресс-служба патрульной полиции.
В Одессе водитель BMW вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e10/fdc/5c9e10fdcf080.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e10/fdc/5c9e10fdcf080.jpg Одесса Женщина доставлена в больницу, малыш не пострадал

Днем в пятницу, 29 марта, на ул. Генерала Петрова в Одессе водитель автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на тротуар, снес дорожный знак и наехал на женщину с ребенком. После этого он продолжил движение по касательной и помял припаркованные автомобили SsangYong и BMW. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"Женщина доставлена в больницу, с ней был ребенок – малыш не пострадал. Водитель находится на месте происшествия, работает следователь", – сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба патрульной полиции

Напомним, вчера, 28 марта на перекрестке улиц Калиновой и Образцова столкнулись ВАЗ-2170 и ВАЗ-2109. От удара один из автомобилей вылетел на тротуар и прижал к роллету магазина двух женщин, которые в момент аварии проходили мимо.

Ранее  писали, что на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.

Кроме этого, сообщалось, что нардепы ужесточат наказание для водителей за нарушение правил дорожного движения, так как на дорогах гибнет слишком много людей. Если авария привела к телесным повреждениям или смерти, виновника лишат свободы от 8 до 10 лет. На такой же срок заберут и права.

А недавно на автодороге Львов – Жовква – Ковель, возле села Боянец Жовковского района столкнулись легковушка и рейсовый автобус.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авария, ДТП, тротуар

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе водитель BMW вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Днепре: легковушка не разминулась с маршруткой, есть пострадавшие

Сегодня, 14:08

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением

Гибель 18-летнего чемпиона: полиция Запорожья попросила о помощи

Сегодня, 11:46

Полиция обратилась к свидетелям смертельного ДТП с просьбой о помощи

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали

Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

ЕСПЧ проигнорировал жалобу Кокорина. Во всём виноваты адвокаты

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Вера Брежнева резко высказалась о современных девушках
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Василий Васильев. Судьба цыгана

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова