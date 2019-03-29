В Одессе водитель BMW вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком

Женщина доставлена в больницу, малыш не пострадал

Фото: пресс-служба патрульной полиции.

В Одессе водитель BMW вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e10/fdc/5c9e10fdcf080.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e10/fdc/5c9e10fdcf080.jpg 2019-03-29T14:51:10+02:00 Одесса Женщина доставлена в больницу, малыш не пострадал

Днем в пятницу, 29 марта, на ул. Генерала Петрова в Одессе водитель автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на тротуар, снес дорожный знак и наехал на женщину с ребенком. После этого он продолжил движение по касательной и помял припаркованные автомобили SsangYong и BMW. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"Женщина доставлена в больницу, с ней был ребенок – малыш не пострадал. Водитель находится на месте происшествия, работает следователь", – сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба патрульной полиции

Напомним, вчера, 28 марта на перекрестке улиц Калиновой и Образцова столкнулись ВАЗ-2170 и ВАЗ-2109. От удара один из автомобилей вылетел на тротуар и прижал к роллету магазина двух женщин, которые в момент аварии проходили мимо.

Ранее писали, что на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.

Кроме этого, сообщалось, что нардепы ужесточат наказание для водителей за нарушение правил дорожного движения, так как на дорогах гибнет слишком много людей. Если авария привела к телесным повреждениям или смерти, виновника лишат свободы от 8 до 10 лет. На такой же срок заберут и права.

А недавно на автодороге Львов – Жовква – Ковель, возле села Боянец Жовковского района столкнулись легковушка и рейсовый автобус.​

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