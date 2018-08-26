Спасатели ликвидировали огонь на свалке в Балаклее

В Харьковской области сотрудники ГСЧС по состоянию на 20:20 воскресенья, 26 августа, ликвидировали огонь на свалке в Балаклее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В 16:05 пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 начал тушить пожар с воздуха, осуществлено 20 сбросов воды. В 16:53 возгорание было локализовано, а в 20:20 – ликвидировано. Пострадавших нет", – уточнили в службе.

Как сообщалось, к месту пожара было направлено восемь автоцистерн, вертолет Ми-8 ГСЧС, а также четыре автоцистерны предприятий района.

Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 25-27 августа в Украине будет сохраняться очень высокая опасность пожаров.

Также сегодня, 26 августа, в Житомирской области вспыхнул пожар на территории предприятия по обработке дерева. Огонь охватил площадь около 100 кв. м.

Напомним также, что в общежитии одного из столичных университетов огонь повредил личные вещи, оконные рамы, закоптил стены и потолки. Возгорание произошло в одной из жилых комнат на седьмом этаже девятиэтажного здания.