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Столкновение маршрутки и грузовика в Харькове: появился рассказ пассажира

4 июня, 14:31

Очевидец признался, что маршрутчик постоянно лихачил на улицах города

ДТП в Харькове
ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция

В Харькове после столкновения маршрутки с грузовиком, в котором ранения получили 10 человек, появился рассказ одного из пассажиров микроавтобуса.

Как сообщает NewsRoom, мужчина заверил, что он часто ездил с маршрутчиком, и тот постоянно лихачил на дорогах города.

"Водитель маршрутки попытался пойти на обгон и выехал на встречную полосу. Я часто езжу с этим водителем, он всегда лихачит. К счастью, перед ударом я вовремя сориентировался и крепко схватился за поручни", – вспомнил Дмитрий Сапельник.

По его словам, многие пассажиры получили "серьезные травмы, поломаны руки, у одного вывернута челюсть, еще внутри был маленький ребенок, но о его состоянии я ничего не знаю".

В пресс-службе областного управления Нацполиции добавили, что виновником аварии, вероятно, стал водитель маршрутки. В результате ДТП травмы получили два пассажира фургона, водитель маршрутки и семь пассажиров. В данный момент двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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Тег ДТП, маршрутка, грузовик, ДТП в Харькове

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