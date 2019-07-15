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Страшное ДТП в Харькове: появилось видео аварии, в которой машину разорвало пополам

15 июля, 15:05

В сети выложили кадры момента столкновения


В сети появилось видео смертельной аварии в Харькове, где в ночь на 14 июля на Московском проспекте столкнулись ВАЗ и BMW, и сила удара была настолько большой, что "девятку" разорвало пополам.

В результате аварии пассажир "Жигулей" погиб, а водитель был доставлен в больницу, но его жизнь находится вне опасности.

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, иномарка двигалась по проспекте со стороны центра, а ВАЗ – в перпендикулярном направлении. Столкновение произошло посреди перекрестка, от удара "девятку" буквально разорвало на две части, а один из находящихся внутри мужчин вылетел на дорогу.

Было открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения".

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, видео, Харьков, смертельное ДТП

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