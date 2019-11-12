Стрельба в метро Харькова: стали известны подробности

Видео: h_saltovka

Стали известны подробности инцидента со стрельбой, которую в Харькове устроил сотрудник полиции на станции метро "Научная".

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, огонь из табельного оружия открыл 22-летний капрал около двух часов ночи.

По словам пресс-секретаря территориального управления Государственного бюро расследований Александра Билки, полицейский сообщил в дежурную часть о том, что на закрытой станции метро находятся посторонние, а когда на место вызова прибыл спецназ, молодой человек закрылся в одном из помещений и открыл огонь по своим коллегам.

Видео: h_saltovka

"Пацаны, я не думал, что вы реальные сотрудники. Я не наркоман, я ничего не употреблял. Я такой же сотрудник, как и вы, я на сутках был", – оправдывался задержанный после того, как его обезвредили.

Между тем, во время досмотра у полицейского обнаружили вещество, похожее на психотропный наркотик, а посторонних людей на станции коллеги задержанного не нашли.

Стрелка задержали. Было открыто уголовное производство по статье "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа".

Напомним, ранее на парковке возле одного из супермаркетов Харькова произошла перестрелка, в результате которой один человек был убит и еще один получил ранения. Позже на даче у одного из участников перестрелки, Алексея Титова, который подорвал себя, убегая от полиции, был обнаружен огромный арсенал оружия.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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