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Строительство метро в Харькове: власти выкупили квартиры 122 горожан

Сегодня, 07:35

Жильцы домов, которые оказались в зоне сооружения станций подземки, съезжают

Дома на пр-те Гагарина. Многие переехали в новое жилье неподалеку. Фото: Т. Ерохина
Дома на пр-те Гагарина. Многие переехали в новое жилье неподалеку. Фото: Т. Ерохина.
Строительство метро в Харькове: власти выкупили квартиры 122 горожан //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/93c/080/5c893c0808479.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/93c/080/5c893c0808479.png Харьков Жильцы домов, которые оказались в зоне сооружения станций подземки, съезжают

Процесс строительства метро в сторону ул. Одесской в Харькове не стоит на месте. Жилые дома на будущей стройплощадке новых станций подземки практически опустели — власти выкупают жилье у горожан на территории от станции метро "Метростроителей" до будущей "Одесской". "Сегодня" узнали, как проходит переезд.

ВЫКУП. В горсовете сообщили, что жилье 122 владельцев недвижимость уже выкупили, из них 53 человека уже обзавелись новыми "квадратами", а еще 26 — не будут приобретать новые объекты взамен прежних. Всего же городу необходимо выкупить 89 объектов у 144 физических и юридических лиц. Как харьковчане тратят деньги, выданные городу в качестве кредита от Европейского банка реконструкции и развития, проверяли и сами евробанкиры.

Представители ЕБРР провели плановый мониторинг документов.

"Город отчитался обо всех мероприятиях, проведенных с момента последней встречи: для изучения были предоставлены протоколы переговоров с собственниками недвижимости, динамика изменений статуса собственников в объектах, которые подлежат выкупу, отчеты о процессе оценки имущества", — рассказал директор гордепартамента регистрации Олег Дробот. 

ЖИЛЬЕ. Как обстоят дела у вынужденных переселенцев, мы решили узнать на месте и отправились к домам №158 и 160/2 на пр-те Гагарина, жители которых год назад получили уведомления об отселении. Невооруженным глазом видно, что часть квартир уже пустует: затянуты бумагой и тканью окна и опечатаны входные двери квартир.

Напомним, изначально чиновники выделили недостаточно средств на покупку жилья, и люди отказывались съезжать. Однако позже суммы компенсации увеличили: за комнату выплачивали от 183 тыс. грн, стоимость квартир оценили до 1,5 млн грн. Правда, жильцам пришлось вкладывать и собственные средства в покупку нового жилья.

Двухэтажка под снос. Часть квартир уже опечатана. Фото: Т. Ерохина

"Тех средств, которые получили, на все не хватило", — рассказала нам жительница одного из домов, которая пожелала остаться неизвестной.

Хотя в горсовете рапортуют, что выкупная стоимость объектов превышает их рыночную цену и включает расходы на приобретение жилья, связанные с поиском риелтора и проведением нотариальных действий, на переезд и налогообложение. А также в КП "БТИ" создали базу предложений, и собственникам город оказывает техническую, юридическую и социальную поддержку.

"У нас в доме только три квартиры осталось. Остальные уже съехали, большинство купили "вторичку" в нашем же районе. Ведь тут и школы, и садики, и площадки, ко всему привыкли", — рассказывает жительница дома 160/2.

По словам владельцев квартир, конечный срок для переезда был 1 апреля.

"У нас еще не готово жилье в новострое. Надеемся, нам дадут еще немножко времени. Правда, говорили, что наш дом первый в очереди на снос", — говорит жительница дома 160/2.

Точная дата, когда начнутся работы на этой территории, еще неизвестна: сроки начала работ несколько раз переносили. А вот плановая сдача в эксплуатацию станций "Одесская" и "Державинская" — 2022 год — об этом с оптимизмом возвещает реклама в вагонах метро.

Ранее мы писали, что в Харькове начинают готовить стройплощадку под возведение будущих станций метро "Державинская" и "Одесская". Сейчас чиновники решают вопросы отселения и компенсации собственникам жилья, которое находится в зоне строительства, а также приостановления действия договоров с арендаторами земли. В список попали 88 объектов частной собственности и 36 арендаторов коммунальной земли.

Напомним, в Харькове станцию метро превратили в бункер. В городе провели учебную воздушную тревогу, а метрополитен стал для людей укрытием.

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Тег строительство, жилье, Харьков, метро, переезд

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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