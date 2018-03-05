Новые станции метро в Харькове: людей ждет суд или новые "квадраты"

В Харькове начинают готовить стройплощадку под возведение будущих станций метро "Державинская" и "Одесская". Сейчас чиновники решают вопросы отселения и компенсации собственникам жилья, которое находится в зоне строительства, а также приостановления действия договоров с арендаторами земли. В список попали 88 объектов частной собственности и 36 арендаторов коммунальной земли.

Уведомления об отселении с суммами компенсации жильцы двухэтажек по пр-ту Гагарина 158, 160/2, получили на днях. В мэрии предлагают выкупить двухкомнатные квартиры в среднем за 500 000 грн. По решению власть имущих горсовета харьковчане могут пойти на условия чиновников заключить договор купли-продажи. Если же условия не устраивают жильцов, то в проекте решения предусмотрены судебные тяжбы со стороны мэрии. В любом случае до конца года земля должна уйти в распоряжение КП "Харьковская дирекция строительства метрополитена".

Жильцы же отселяться добровольно не желают и планируют искать справедливости у служителей Фемиды.

"Нашу квартиру площадью 47 квадратных метров оценили в 513 000 гривен, а то, сколько мы в ремонт вложили, никого не интересует — все в кафеле, новая сантехника. Удобный дворик, гараж, детская площадка, до центра десять минут, рядом супермаркет, школа. Равноценного жилья мы за эти деньги не купим", — говорит жилец квартиры в доме по пр-ту Гагарина, 158, Николай Бондаренко.

О невыгодном предложении говорят и другие жильцы дома, в котором расположены шесть двухкомнатных и две трехкомнатные квартиры.

"Хотите квартиры наши выкупить, так дайте нам взамен равноценное жилье. Дайте квартиру с ремонтом, мы ремонтные работы уже не потянем. Что мы можем вложить?" — говорит местная жительница Людмила Сергеева.

У жильцов дома № 160/2 такой же настрой.

"У нас все категорически против. Мою комнату 24,6 квадратных метра в трехкомнатной коммуналке оценили около $10 000. Что я смогу купить на эти деньги? Год назад приходили к нам из горисполкома, осмотрели квартиры, сказали, что не обидят нас и выделят равноценное жилье. А теперь говорят, что жилья нет, нужно искать самим", — говорит харьковчанка Наталья Щирова.

Жильцам нужно дать окончательный ответ до конца марта, но уже сейчас они говорят, что на таких условиях съезжать не будут. Лишь достойная сумма компенсации или равноценные квартиры, желательно в этом же районе, смогут их заставить передумать.

НУЖНО ДОПЛАТИТЬ. По словам риелторов, за квартиры в двухэтажках по пр-ту Гагарина предложили рыночную стоимость, но этой суммы не хватит для покупки нового жилья.

"Оценка в $18 000—20 000 — это их объективная стоимость, однако жильцы захотят приобрести равнозначное жилье. Купить сейчас среднюю двухкомнатную квартиру в пятиэтажке можно по цене от $18 000 до $22 000. За $18 000 предложений мало, и эти квартиры в плохом состоянии", — поясняет глава экспертного совета Гильдии риелторов Украины Сергей Шкилев.

Кроме того, при самостоятельной покупке жильцам придется дополнительно оплатить налоги и услуги риелтора, а это дополнительно выудит из кошелька 6—7% от общей суммы сделки.

ПЕРЕГОВОРЫ. Под снос, согласно решению горсовета, попадут дома на улицах Сидоренковской, Арматурной, Обоянской, Азербайджанской, въездах Золотом, Змиевском, переулках Сычевском и Стрелецком. Мэрия уже начала проводить переговоры с харьковчанами, которым придется съезжать, и каждому владельцу недвижимости будут помогать специалисты горсовета.

"С каждым владельцем будем находить компромисс. За каждым из собственников, который попадает в зону отселения, будет закреплен специалист, чтобы разъяснять людям их права, отвечать на различные вопросы, которые у них могут возникнуть", — заявил заммэра Игорь Терехов. Завершить переговоры планируют к концу августа.