Суд взял под стражу начальника лесхоза в Харьковской области, погоревшего на взятке

Высший антикоррупционный суд избрал в субботу избрал меру пресечения директору Гутянского лесхоза (Харьковская область) Виктору Сысе, подозреваемому в попытке подкупа детектива Национального антикоррупционного бюро Украины(ч.3 ст.369 УК Украины).
"Высший антикоррупционный суд по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения... в виде содержания под стражей сроком 60 дней", – говорится в информации, опубликованной на страницу ВАСК в Facebook.
Суд также определил залог в размере 2600 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан (4 млн. 994,6 тыс. грн).
Как сообщалось, вечером 30 октября Сыса был задержан при попытке дать взятку $100 тыс. детективу НАБУ. По информации НАБУ, задержанный предлагал взятку за решение вопроса о закрытии уголовного производства по факту противоправного отчуждения значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.
Напомним, что в июле состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков, где он инспектировал леса и разбирался с "черными лесорубами". Тогда Виктор Сыса не прибыл на совещание. Ему Владимир Зеленский позвонил лично и выяснил, что тот в командировке в Киеве. Глава государства пригласил его в Офис президента.
Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"
Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.
Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.
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