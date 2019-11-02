Суд взял под стражу начальника лесхоза в Харьковской области, погоревшего на взятке

Суд также определил залог в размере 2600 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан - 4 млн. 994,6 тыс. грн

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Высший антикоррупционный суд избрал в субботу избрал меру пресечения директору Гутянского лесхоза (Харьковская область) Виктору Сысе, подозреваемому в попытке подкупа детектива Национального антикоррупционного бюро Украины(ч.3 ст.369 УК Украины).

"Высший антикоррупционный суд по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения... в виде содержания под стражей сроком 60 дней", – говорится в информации, опубликованной на страницу ВАСК в Facebook.

Суд также определил залог в размере 2600 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан (4 млн. 994,6 тыс. грн).

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Как сообщалось, вечером 30 октября Сыса был задержан при попытке дать взятку $100 тыс. детективу НАБУ. По информации НАБУ, задержанный предлагал взятку за решение вопроса о закрытии уголовного производства по факту противоправного отчуждения значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

Напомним, что в июле состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков, где он инспектировал леса и разбирался с "черными лесорубами". Тогда Виктор Сыса не прибыл на совещание. Ему Владимир Зеленский позвонил лично и выяснил, что тот в командировке в Киеве. Глава государства пригласил его в Офис президента.

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Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

​Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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