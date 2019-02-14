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Терроризировали предпринимателей: в Харькове задержали банду рэкетиров

Сегодня, 12:04

В состав банды входили выходцы одной из стран Кавказского региона

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
Терроризировали предпринимателей: в Харькове задержали банду рэкетиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/539/8f3/5c65398f3fdc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/539/8f3/5c65398f3fdc6.jpg Харьков В состав банды входили выходцы одной из стран Кавказского региона

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая вымогала деньги от предпринимателей региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в состав банды входили выходцы одной из стран Кавказского региона. У них были обширные связи с представителями криминальных кругов соседних государств и, в частности, на территории России.

В частности, преступники вымогали от местного адвоката 4 тысяч долларов США как "процент" за использование взятых в долг 20 тысяч американских долларов. В случае неуплаты "дани" рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой. Одного из организаторов банды задержали во время получения части денег. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

"В рамках уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников организованной группировки", – отметили в СБУ.

Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел. 

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Тег Харьков, СБУ, задержание, рэкетир, вымогатели

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