Тушу овцы повесили у входа в магазин мехов в Харькове: видео

В центре Харькова возле дверей магазина мехов повесили тушу овцы. Фото и видео шокированные горожане выложили в социальные сети. Предполагают, что это либо акция зоозащитников, или происки конкурентов. Полиция ищет злоумышленников.

А тем временем зоозащитники России бьют тревогу из-за того, что какие-то шутники превратили медведя в танк. Накануне сеть "взорвалась" из-за скандального видео из России. Активисты пытаются разыскать зверя. Говорят, что с такой пометкой косолапый на грани гибели.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как китайский ресторатор превратил собак в панд и стал центром скандала. Идею владельца кафе раскритиковали зоозащитники, да и посетители возмутились. Ведь краска, которой он покрасил животных, может им навредить.

Но не только у российских и китайских защитников природы появился повод бить тревогу. Наши активисты обеспокоены тем, что догхантеры активизировались в Украине. Отраву закидывают во дворы частных домов и раскладывают в местах выгула собак. Страдают и уличные псы, и домашние.

Кстати, жертвами догхантеров могут стать не только бродячие собаки, но и дикие животные, которые заглядывают к мусорникам в городах в поисках пропитания. А такое случается все чаще. Например, недавно на Прикарпатье местные встретили медвежонка на свалке.

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