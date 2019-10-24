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Китайский ресторатор превратил собак в панд и стал центром скандала – видео

24 октября, 17:18

Краска подвергает опасности жизнь псов

Собак в панд превратил владелец одного из кафе в китайском городе Чэнду. Хочет, чтобы больше клиентов приходило. Несчастных собачек покрасили, и они стали похожими на медведей, как две капли воды. Идею раскритиковали зоозащитники, да и посетители возмущены. Ведь краска может навредить животным. Люди напомнили ресторатору бизнесмена из провинции Гуандун, что три года назад перекрашивал четвероногих под тигров. Большинство собак тогда погибли.

Не только у китайских зоозащитников появился повод бить тревогу. Украинские активисты обеспокоены тем, что догхантеры активизировались в Украине. Отраву закидывают во дворы частных домов и раскладывают в местах выгула. Страдают и уличные псы, и домашние.

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Также ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве проходил марш в защиту животных. Активисты выступают за гуманное отношение и помощь бездомным животным, а также за запрет на эксплуатацию живых существ в цирках и для фото. Люди прошли по городу с лозунгом: "Защита слабых – дело сильных!"

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К акции в Киеве присоединились и полярники. Так, в Антарктиде украинцы провели акцию с призывом остановить издевательства над животными на притравочных станциях и в дельфинариях. Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше, чем основную акцию.

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Китай собаки панды зоозащитники

Источник: Сегодня

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