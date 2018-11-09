Убийство 15-летней девочки под Харьковом: активисты собрали помощь матери погибшей

Сегодня, 18:31

На похороны девочки собрали более 20 тысяч гривен


Харьковские активисты и неравнодушные люди собрали помощь матери 15-летней Алисы Онищук, которая была найдена убитой возле поселка Покотиловка.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", была собрана сумма 21180 гривен, которая полностью покрыла расходы на захоронение девочки.

Также в Facebook-сообществе "Молодежь Бабаи" было опубликовано видео обращения матери девочки, Виктории, которая поблагодарила всех участников акции. Женщина призналась, что была удивлена размером полученной помощи и активному участию незнакомых людей.

Напомним, 2 ноября в полицию Харькова поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки. К стражам порядка обратилась жительница поселка Бабаи, которая рассказала, что ее дочь отправилась на учебу в областной центр, но домой так и не вернулась.

На розыски подростка были направлены сотрудники районной полиции, которые вскоре обнаружили ее тело в лесопосадке у поселка Покотиловка. Как выяснили эксперты, девушка была изнасилована и задушена. Кроме того, преступник забрал и ее сумку.

В полиции открыли уголовное производство по статьям Уголовного кодекса об убийстве, изнасиловании и разбое. Также был опубликован фоторобот подозреваемого и его приметы.
Харьков, убийство, помощь, похороны, школьница

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Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

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