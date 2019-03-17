Убийство военного под Харьковом: стали известны новые подробности
На теле погибшего обнаружили ранения шеи и рук
В сети появились первые подробности относительно убийства военнослужащего-контрактника 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которое произошло в поселке Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, тело погибшего со следами насилия было найдено 16 марта, около 16:10, в лесопосадке недалеко от местного кладбища. Во время осмотра судебно-медицинским экспертом на теле умершего обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, кровоподтеки в области грудной клетки.
Фото с места происшествия
Полицейские установили, что погибшим оказался 37-летний уроженец Луганской области, который служил в Чугуеве не приходил в свою часть с 13 марта.
"Солдат отсутствовал на службе 14.03.2019-15.03.2019, о чем было сообщено в соответствующие учреждения и были проведены мероприятия по розыску. По данному факту назначено служебное расследование", – говорится в сообщении пресс-службы бригады.
Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению этого преступления.
Напомним, на прошлой неделе благодаря нескольким экспертизам ДНК в Запорожье опознали бойца ВСУ, погибшего в Иловайском котле в августе 2014 года и захороненного на Кушугумском кладбище.
Кроме того, мы писали, что минувшим летом на территории воинской части в городе Лозовая в Харьковской области было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом.
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