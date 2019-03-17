Убийство военного под Харьковом: стали известны новые подробности

На теле погибшего обнаружили ранения шеи и рук

Фото: Нацгвардия.

Убийство военного под Харьковом: стали известны новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0f1/a9d/5c50f1a9da09f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0f1/a9d/5c50f1a9da09f.jpg 2019-03-17T18:22:10+02:00 Харьков На теле погибшего обнаружили ранения шеи и рук

В сети появились первые подробности относительно убийства военнослужащего-контрактника 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которое произошло в поселке Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, тело погибшего со следами насилия было найдено 16 марта, около 16:10, в лесопосадке недалеко от местного кладбища. Во время осмотра судебно-медицинским экспертом на теле умершего обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, кровоподтеки в области грудной клетки.



Фото с места происшествия

Полицейские установили, что погибшим оказался 37-летний уроженец Луганской области, который служил в Чугуеве не приходил в свою часть с 13 марта.

"Солдат отсутствовал на службе 14.03.2019-15.03.2019, о чем было сообщено в соответствующие учреждения и были проведены мероприятия по розыску. По данному факту назначено служебное расследование", – говорится в сообщении пресс-службы бригады.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, на прошлой неделе благодаря нескольким экспертизам ДНК в Запорожье опознали бойца ВСУ, погибшего в Иловайском котле в августе 2014 года и захороненного на Кушугумском кладбище.

Кроме того, мы писали, что минувшим летом на территории воинской части в городе Лозовая в Харьковской области было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом.

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