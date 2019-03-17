Под Харьковом найдено тело солдата-контрактника
По предварительным оценкам, смерть военнослужащего наступила более месяца назад
Правоохранительные органы Харьковской области, где в прошлом году два солдата убили своего сослуживца и бросили тело в канализационный коллектор, расследуют смерть военнослужащего контрактной службы 1992 года рождения, пишет УНН с ссылкой на свои источники.
Тело солдата обнаружили в лесополосе невдалеке от воинской части в городе Чугуев, где он нес службу.
При этом, на теле жертвы были найдены следы насильственной смерти – множественные колото-резаным ранам.
Предварительно сообщается, что мужчина погиб более месяца назад.
По факту случившегося начато расследование по ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"), а также устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных.
Напомним, на прошлой неделе благодаря нескольким экспертизам ДНК в Запорожье опознали бойца ВСУ, погибшего в Иловайском котле в августе 2014 года и захороненного на Кушугумском кладбище.
Кроме того, мы писали, что минувшим летом на территории воинской части в городе Лозовая в Харьковской области было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом.
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