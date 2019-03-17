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Под Харьковом найдено тело солдата-контрактника

Сегодня, 15:30

По предварительным оценкам, смерть военнослужащего наступила более месяца назад

Фото: Flickr
Под Харьковом найдено тело солдата-контрактника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/17f/807/5c517f8074738.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/17f/807/5c517f8074738.jpg Харьков По предварительным оценкам, смерть военнослужащего наступила более месяца назад

Правоохранительные органы Харьковской области, где в прошлом году два солдата убили своего сослуживца и бросили тело в канализационный коллектор, расследуют смерть военнослужащего контрактной службы 1992 года рождения, пишет УНН с ссылкой на свои источники.

Тело солдата обнаружили в лесополосе невдалеке от воинской части в городе Чугуев, где он нес службу.

При этом, на теле жертвы были найдены следы насильственной смерти – множественные колото-резаным ранам.

Предварительно сообщается, что мужчина погиб более месяца назад.

По факту случившегося начато расследование по ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"), а также устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных.

Напомним, на прошлой неделе благодаря нескольким экспертизам ДНК в Запорожье опознали бойца ВСУ, погибшего в Иловайском котле в августе 2014 года и захороненного на Кушугумском кладбище.

Кроме того, мы писали, что минувшим летом на территории воинской части в городе Лозовая в Харьковской области было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом.

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Тег убийство, солдат, харьковская область, военнослужащая

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