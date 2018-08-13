Украинцы пытались пронести в Россию более 3 млн рублей – Госпогранслужба

Сегодня, 11:49

Двое мужчин и женщина направлялись в Россию пешком 

Трое украинцев под одеждой пытались пронести в Россию более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Пограничники Харьковского отряда совместно с работниками ГФС обнаружили большую сумму утаенных денежных средств. Так, в пункт пропуска "Гоптовка" прибыло трое гражданин Украины. Двое мужчин и женщина 1984, 1952 и 1958 рождения направлялись пешком в Россию. Во время проверки под одеждой наших соотечественников совместная группа по осмотру нашла 3 185 000 рублей РФ и 100 долларов США. Эквивалент выявленных средств составил более 1,305 млн грн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали на международном пункте пропуска "Гоптовка"мужчину, который пытался вывезти в Россию иконы XIX века "Иоанн Богослов" и "Лука"

Как рассказали в ведомстве, местный коллекционер планировал с помощью российского курьера контрабандой перевезти исторические и культурные ценности через государственную границу для продажи. По предварительными оценкам, стоимость изъятых ценностей составляет 2 тысячи долларов.

Ранее в Харьковской области украинец пытался вывезти в Россию старинные монеты.  Монеты 1841, 1873, 1910, 1915 годов выпуска нарушитель пытался провезти в портсигаре.
Россия, контрабанда, госпогранслужба

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"Сегодня"

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