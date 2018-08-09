На Волыни служебная собака в вагоне с рудой откопала "тележку" сигарет

Сегодня, 11:42

Пограничники за минувший день задержали около 40 тысяч пачек контрабандных табачных изделий


Контрабанда "процветает". Фото: ГПС

Контрабанда "процветает". Фото: ГПС

Контрабанда "процветает". Фото: ГПС

Контрабанда "процветает". Фото: ГПС

Контрабанда "процветает". Фото: ГПС

Контрабанда "процветает". Фото: ГПС

Контрабанда "процветает". Фото: ГПС

За минувшие сутки пограничники пресекли контрабанду около 40 тысяч пачек  сигарет.

"В пункте пропуска "Владимир-Волынский" военнослужащие обнаружили спрятанные в вагоны с железной рудой 12 ящиков, или около 6 тыс. пачек сигарет. Обнаружить контрабанду в поезде, следовавшем в Польшу, пограничникам помогла служебная собака", – сообщают в ГПС.

Также,  пункте пропуска "Солотвино" пограничники Мукачевского отряда  во всех четырех колесах автомобиля BMW обнаружили более тысячи пачек сигарет. В результате гражданин Румынии лишился автомобиля стоимостью 250 тыс. гривен. Сумма изъятых сигарет составила 12,5 тыс. гривен.

Еще одну попытку перемещения сигарет предотвратили "погранцы" Луцкого отряда. В ходе осмотра Renault военнослужащие нашли в автомобиле тайник с  2 тыс. пачек табачных изделий. Водитель, гражданин Беларуси, планировал провезти контрабанду через пункт пропуска "Доманово".

Кроме этого, вчера вечером пограничники Луцкого  зафиксировали движение двух транспортных средств недалеко от границы с Польшей. Заметив их, контрабандисты сбежали, бросив ящики  с сигаретами и деревянную кладку для перемещения товара через контрольно-следовую полосу.
В результате  30 ящиков сигарет доставили в  отдел пограничной службы "Новогрузьке". Сейчас продолжаются поиски причастных к этому правонарушению лиц.

Во всех случаях сигареты изъяты в установленном порядке и переданы работникам фискальной службы.

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники заметили квадрокоптер, котрый использовали контрабандисты для контрабанды сигарет. Инцидент закончился стрельбой и ранением начальника погранзаставы на границе с Румынией.

Ранее сообщалось, что на границе с Республикой Беларусь перекрыли канал контрабанды сигарет. Организовали его начальник отдела инспекторов пограничной службы ВПС "Пища" Луцкого пограничного отряда вместе с местным жителем.

А  министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов. По его словам, потери от контрабандных схем на украинских таможнях составляют 105 млрд грн в год, что больше 10% от государственного бюджета Украины. Он пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5%, или 343 млрд грн.

Также  Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Глава правительства подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

 
пограничники, служебная собака, контрабандисты, квадрокоптер

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"Сегодня"

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