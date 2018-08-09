На Волыни служебная собака в вагоне с рудой откопала "тележку" сигарет

Пограничники за минувший день задержали около 40 тысяч пачек контрабандных табачных изделий

За минувшие сутки пограничники пресекли контрабанду около 40 тысяч пачек сигарет.

"В пункте пропуска "Владимир-Волынский" военнослужащие обнаружили спрятанные в вагоны с железной рудой 12 ящиков, или около 6 тыс. пачек сигарет. Обнаружить контрабанду в поезде, следовавшем в Польшу, пограничникам помогла служебная собака", – сообщают в ГПС.

Также, пункте пропуска "Солотвино" пограничники Мукачевского отряда во всех четырех колесах автомобиля BMW обнаружили более тысячи пачек сигарет. В результате гражданин Румынии лишился автомобиля стоимостью 250 тыс. гривен. Сумма изъятых сигарет составила 12,5 тыс. гривен.

Еще одну попытку перемещения сигарет предотвратили "погранцы" Луцкого отряда. В ходе осмотра Renault военнослужащие нашли в автомобиле тайник с 2 тыс. пачек табачных изделий. Водитель, гражданин Беларуси, планировал провезти контрабанду через пункт пропуска "Доманово".

Кроме этого, вчера вечером пограничники Луцкого зафиксировали движение двух транспортных средств недалеко от границы с Польшей. Заметив их, контрабандисты сбежали, бросив ящики с сигаретами и деревянную кладку для перемещения товара через контрольно-следовую полосу.

В результате 30 ящиков сигарет доставили в отдел пограничной службы "Новогрузьке". Сейчас продолжаются поиски причастных к этому правонарушению лиц.

Во всех случаях сигареты изъяты в установленном порядке и переданы работникам фискальной службы.

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники заметили квадрокоптер, котрый использовали контрабандисты для контрабанды сигарет. Инцидент закончился стрельбой и ранением начальника погранзаставы на границе с Румынией.

Ранее сообщалось, что на границе с Республикой Беларусь перекрыли канал контрабанды сигарет. Организовали его начальник отдела инспекторов пограничной службы ВПС "Пища" Луцкого пограничного отряда вместе с местным жителем.

А министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов. По его словам, потери от контрабандных схем на украинских таможнях составляют 105 млрд грн в год, что больше 10% от государственного бюджета Украины. Он пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5%, или 343 млрд грн.

Также Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Глава правительства подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.