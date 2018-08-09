Стало известно, что грозит контрабандистам, напавшим на пограничника на Закарпатье

На Закарпатье двум местным жителям сообщили о подозрении в умышленном нанесении начальнику одного из отделений Пограничной службы тяжкого телесного повреждения, в связи с выполнением служебных обязанностей.

"Уже установлено, что 7 августа 2018 двое жителей Раховского района нанесли телесные повреждения начальнику инспекторов отделения пограничной службы Мукачевского пограничного отряда. При этом один из подозреваемых выстрелил в пограничника из травматического оружия", – сообщает прокуратура Закарпатья.

В Раховский районный суд уже направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного уголовного преступления. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Напомним, позавчера на Закарпатье, возле села Великий Бычков Раховского района, произошла стрельба. В результате был ранен начальник погранзаставы на границе с Румынией. Пострадавший находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом скулы и пулевым ранением грудной клетки.

Ранее в Черновицкой области злоумышленники пытались заблокировать пограничный наряд и даже предприняли попытку группового нападения на пограничников.

Также сообщалось, что 20 июня Кабинет министров Украины утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный премьер-министром Владимиром Гройсманом.